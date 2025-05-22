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Наставник Бетиса - перед финалом Лиги конференций: Мы не считаем Челси фаворитом
Нет боязни более именитого соперника
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини дал комментарий перед предстоящим матчем в рамках финала Лиги конференций против "Челси".
"Я не знаю, кого можно считать фаворитом. Нет сомнений, что бюджет "Челси" отличается, что у них есть инвестиции, но это должно переноситься на поле, что совсем другое. Мы не считаем "Челси" фаворитом. Мы собираемся искать свою игру с первых минут. Возможно, многие тренеры снижают давление таким образом, но мы должны выходить на поле и побеждать с первых минут.
Этот матч - самый важный, потому что последний. Это наше настоящее – сначала "Валенсия", а затем финал Лиги конференций. Нам уже посчастливилось выиграть кубок Испании, что стало потрясением для города. Несомненно, ожидания людей очень высоки, и это накладывает на нас большую ответственность за победу. Но в карьере нужно придавать значение следующему матчу", - сказал чилийский специалист.
Поединок "Бетиса" и "Челси" состоится 28 мая, в польском Вроцлаве.
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