Наставник Бетиса - перед финалом Лиги конференций: Мы не считаем Челси фаворитом

Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини дал комментарий перед предстоящим матчем в рамках финала Лиги конференций против "Челси".

"Я не знаю, кого можно считать фаворитом. Нет сомнений, что бюджет "Челси" отличается, что у них есть инвестиции, но это должно переноситься на поле, что совсем другое. Мы не считаем "Челси" фаворитом. Мы собираемся искать свою игру с первых минут. Возможно, многие тренеры снижают давление таким образом, но мы должны выходить на поле и побеждать с первых минут.

Этот матч - самый важный, потому что последний. Это наше настоящее – сначала "Валенсия", а затем финал Лиги конференций. Нам уже посчастливилось выиграть кубок Испании, что стало потрясением для города. Несомненно, ожидания людей очень высоки, и это накладывает на нас большую ответственность за победу. Но в карьере нужно придавать значение следующему матчу", - сказал чилийский специалист.