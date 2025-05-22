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Шутка зашла слишком далеко. Бетис сменил эмблему перед финалом Лиги конференций
Разъясняем, что случилось
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В финале Лиги конференций в сезоне 2024/25 между собой сыграют "Бетис" и "Челси". Накануне этого решающего матча испанская команда решила в шутку изменить свою эмблему, чтобы повысить свои шансы на победу в турнире.
После того, как "Тоттенхэм" выиграл кубок Лиги Европы и прервал свою многолетнюю безтрофейную засуху, некоторые пользователи соцсетей заметили интересную тенденцию. На эмблемах английских клубов, которые в этом сезоне выигрывали титулы, изображены птицы: "Ливерпуль", "Кристал Пэлас", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм". В соцсетях "Бетиса" решили пошутить и добавить на свой логотип птичку перед финалом Лиги конференций с "Челси", у которых на эмблеме изображена не птица, а лев.
Proceeding to add a bird to our badge. https://t.co/JxQmjuxhU4— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) May 22, 2025
Presenting our badge for the Conference League final. pic.twitter.com/WODRizYZuO— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) May 22, 2025
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Напомним, что финал Лиги конференций между "Бетисом" и "Челси" состоится в следующую среду, 28-го мая, во Вроцлаве. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.
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