Шутка зашла слишком далеко. Бетис сменил эмблему перед финалом Лиги конференций

В финале Лиги конференций в сезоне 2024/25 между собой сыграют "Бетис" и "Челси". Накануне этого решающего матча испанская команда решила в шутку изменить свою эмблему, чтобы повысить свои шансы на победу в турнире.

После того, как "Тоттенхэм" выиграл кубок Лиги Европы и прервал свою многолетнюю безтрофейную засуху, некоторые пользователи соцсетей заметили интересную тенденцию. На эмблемах английских клубов, которые в этом сезоне выигрывали титулы, изображены птицы: "Ливерпуль", "Кристал Пэлас", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм". В соцсетях "Бетиса" решили пошутить и добавить на свой логотип птичку перед финалом Лиги конференций с "Челси", у которых на эмблеме изображена не птица, а лев.

Proceeding to add a bird to our badge. https://t.co/JxQmjuxhU4