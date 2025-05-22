  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Шутка зашла слишком далеко. Бетис сменил эмблему перед финалом Лиги конференций

В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шутка зашла слишком далеко. Бетис сменил эмблему перед финалом Лиги конференций

Лига конференций

Разъясняем, что случилось

Шутка зашла слишком далеко. Бетис сменил эмблему перед финалом Лиги конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

В финале Лиги конференций в сезоне 2024/25 между собой сыграют "Бетис" и "Челси". Накануне этого решающего матча испанская команда решила в шутку изменить свою эмблему, чтобы повысить свои шансы на победу в турнире.

После того, как "Тоттенхэм" выиграл кубок Лиги Европы и прервал свою многолетнюю безтрофейную засуху, некоторые пользователи соцсетей заметили интересную тенденцию. На эмблемах английских клубов, которые в этом сезоне выигрывали титулы, изображены птицы: "Ливерпуль", "Кристал Пэлас", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм". В соцсетях "Бетиса" решили пошутить и добавить на свой логотип птичку перед финалом Лиги конференций с "Челси", у которых на эмблеме изображена не птица, а лев.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что финал Лиги конференций между "Бетисом" и "Челси" состоится в следующую среду, 28-го мая, во Вроцлаве. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Читайте такжеРадости нет предела. Соцсети Тоттенхэма взорвались мемами после победы в Лиге Европы
По теме
yellow-arrow
Наставник Бетиса - перед финалом Лиги конференций: Мы не считаем Челси фаворитом
yellow-arrow
Тренер Челси недоволен тем, что Бетис имеет больше времени на отдых перед финалом Лиги конференций
yellow-arrow
Тренер Челси рассказал, кто будет играть в воротах против Бетиса в финале Лиги конференций
Челси (Лондон) Бетис (Севилья) Лига конференций
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости