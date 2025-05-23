Александрия для матчей квалификации Лиги конференций рассматривает стадион, который открыли в марте

Делегация "Александрии" посетила стадионы в Польше, на которых, вероятно, будет играть в квалификации Лиги конференций УЕФА.

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Первый вариант – это "Арена Катовице" в одноименном городе на юге страны. Ее открыли в конце марта этого года, стоимость проекта оценивается в 64,3 млн евро. Вмещает 15 048 зрителей. На стадионе играет "ГКС" из Экстраклясы.

Городской стадион в Тыхах открыт в 1970 году, реконструирован в 2015-м. Вмещает 15 300 зрителей. Домашнее поле команды "Тыхы" из Дивизиона 1.

В 2023 году на арене прошел спарринг с участием полтавской "Ворсклы" и "Тыхы" (2:2)