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Александрия для матчей квалификации Лиги конференций рассматривает стадион, который открыли в марте
На другой арене уже выступала украинская команда
Фото - ФК Олександрія
Делегация "Александрии" посетила стадионы в Польше, на которых, вероятно, будет играть в квалификации Лиги конференций УЕФА.
Первый вариант – это "Арена Катовице" в одноименном городе на юге страны. Ее открыли в конце марта этого года, стоимость проекта оценивается в 64,3 млн евро. Вмещает 15 048 зрителей. На стадионе играет "ГКС" из Экстраклясы.
Городской стадион в Тыхах открыт в 1970 году, реконструирован в 2015-м. Вмещает 15 300 зрителей. Домашнее поле команды "Тыхы" из Дивизиона 1.
В 2023 году на арене прошел спарринг с участием полтавской "Ворсклы" и "Тыхы" (2:2)
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