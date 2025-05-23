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Александрия для матчей квалификации Лиги конференций рассматривает стадион, который открыли в марте

Лига конференций
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На другой арене уже выступала украинская команда

Александрия для матчей квалификации Лиги конференций рассматривает стадион, который открыли в марте

Фото - ФК Олександрія

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Делегация "Александрии" посетила стадионы в Польше, на которых, вероятно, будет играть в квалификации Лиги конференций УЕФА.

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Первый вариант – это "Арена Катовице" в одноименном городе на юге страны. Ее открыли в конце марта этого года, стоимость проекта оценивается в 64,3 млн евро. Вмещает 15 048 зрителей. На стадионе играет "ГКС" из Экстраклясы.

GKS Katowice żegna się z Bukową. Otwarcie nowego stadionu w Katowicach już niedługo - wiadomości Katowice

Городской стадион в Тыхах открыт в 1970 году, реконструирован в 2015-м. Вмещает 15 300 зрителей. Домашнее поле команды "Тыхы" из Дивизиона 1.

Dzisiaj Stadion Miejski w Tychach będzie gościł ukraińską drużynę ekstraklasy. Mecz o 19.30 – Tychy24.net

В 2023 году на арене прошел спарринг с участием полтавской "Ворсклы" и "Тыхы" (2:2)

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ФК Александрия Катовице
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Источник:
Олександрія
Опубликовал: Александр Симченко
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