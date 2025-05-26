Финал ЛК длительное время имел определяющее значение для Шахтера. Теперь - нет. Но шансы на основной этап ЛЕ не утеряны

Это история с несколькими составляющими. Начать, пожалуй, стоит вот с чего: победитель Лиги конференций получает автоматическое место в основном этапе следующего розыгрыша Лиги Европы. Таков Регламент. Но если текущую Лигу конференций выигрывает команда, которая уже гарантировала себе место в Лиге Европы (или Лиге чемпионов) через свой внутренний чемпионат – происходит ребаланс: сдвиг сетки.

Благодаря этому ребалансу вакантное место в основном этапе Лиги Европы получает команда с самым высоким личным рейтингом среди тех, которые в своем чемпионате / национальном Кубке получили право играть в квалификации Лиги Европы.

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Долгое время, - примерно с зимы, - одним из фаворитов на получение автоматического места в основном этапе Лиги Европы 2025/26 был "Шахтер". Но для получения этого места нужно было осуществление нескольких условий:

"Шахтер" должен был получить право сыграть в квалификации Лиги Европы 2025/26 через внутренний чемпионат или Кубок (осуществилось); "Шахтер" должен быть самой рейтинговой командой среди тех, которые получили право участвовать в квалификации Лиги Европы 2025/26 (может осуществиться); Лигу конференций должна выиграть команда, которая финишировала в зоне Лиги Европы/Лиги чемпионов своего внутреннего чемпионата.

И вот третье условие уже не актуально – оно осуществилось. В финале Лиги конференций 2024/25 сыграют "Бетис" и "Челси" – команды, которые финишировали в топ-6 своих внутренних чемпионатов. "Бетис" гарантировал себе основной этап Лиги Европы 2025/26 через Ла Лигу, а "Челси" и вообще получил право сыграть в следующей Лиге чемпионов.

"Бетис" - "Челси"

Поэтому кто бы ни выиграл текущую Лигу конференций, это повлечет ребаланс, а значит – даст шансы на прямой выход "Шахтера" в Лигу Европы 2025/26.

Однако стоит проговорить еще один важный момент: "Челси" все же получил право на Лигу чемпионов 2025/26, а если выиграет финал Лиги конференций, то получит право еще и на Лигу Европы 2025/26. Что говорит Регламент? В такой ситуации клуб имеет право выбора: играть в том турнире, в котором пожелает.

"If the UEFA Conference League titleholder qualifies for the UEFA Champions League through its domestic championship, it has the right to choose between entering the UEFA Champions League or the league phase of the UEFA Europa League (see Paragraph 3.07). If it chooses to enter the UEFA Champions League, it vacates its position in the league phase of the UEFA Europa League. The vacancy created is filled in line with Paragraph 3.09".

Если победитель Лиги конференций, который квалифицировался в Лигу чемпионов через внутренний чемпионат, выбирает участие в Лиге чемпионов – тогда происходит ребаланс и вакантное место в основном этапе Лиги Европы достается команде-квалифайеру с самым высоким личным рейтингом. А вот что происходит, если победитель Лиги конференций, который через внутренний чемпионат квалифицировался в Лигу чемпионов, выбирает участие в Лиге Европе, Регламент не описывает. Остается надеяться, что "Челси" в случае своей победы над "Бетисом" не станет отказываться от Лиги чемпионов.

Поэтому формально для "Шахтера" более безопасным является сценарий с победой в финале Лиги конференций "Бетиса". Но очень вероятно, что и победа "Челси" пойдет на руку.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол "Бетис" - "Челси" в финале Лиги конференций: победа "Бетиса" - 4.65; ничья - 3.66; победа "Челси" - 1.85. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Проблема не в этом, а в другом. Проблема в том, что "Шахтер" может не стать самым рейтинговым участником квалификации Лиги Европы 2025/26, если "Риека" выиграет финал Кубка Хорватии. В чемпионате этой страны второе место заняло "Динамо" (Загреб), которое имеет более высокий личный рейтинг, чем у "Шахтера". И если "Риека", которая стала чемпионом Хорватии, выиграет еще и национальный Кубок, второе место чемпионата, которое принадлежит "Динамо" (Загреб), пойдет в Лигу Европы. При таком сценарии у "Шахтера" не будет шансов на автоматический выход в основной этап Лиги Европы 2025/26.

В финале Кубка Хорватии "Риека" играет со "Славеном Белупо". Первый матч противостояния закончился со счетом 1:1. Победитель определится во втором матче, который запланирован на 29-е мая 2025-го года (20:00).

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