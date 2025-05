Финал ЛК длительное время имел определяющее значение для Шахтера. Теперь - нет. Но шансы на основной этап ЛЕ не утеряны

Это история с несколькими составляющими. Начать, пожалуй, стоит вот с чего: победитель Лиги конференций получает автоматическое место в основном этапе следующего розыгрыша Лиги Европы. Таков Регламент. Но если текущую Лигу конференций выигрывает команда, которая уже гарантировала себе место в Лиге Европы (или Лиге чемпионов) через свой внутренний чемпионат – происходит ребаланс: сдвиг сетки.

Благодаря этому ребалансу вакантное место в основном этапе Лиги Европы получает команда с самым высоким личным рейтингом среди тех, которые в своем чемпионате / национальном Кубке получили право играть в квалификации Лиги Европы.

Долгое время, - примерно с зимы, - одним из фаворитов на получение автоматического места в основном этапе Лиги Европы 2025/26 был "Шахтер". Но для получения этого места нужно было осуществление нескольких условий:

И вот третье условие уже не актуально – оно осуществилось. В финале Лиги конференций 2024/25 сыграют "Бетис" и "Челси" – команды, которые финишировали в топ-6 своих внутренних чемпионатов. "Бетис" гарантировал себе основной этап Лиги Европы 2025/26 через Ла Лигу, а "Челси" и вообще получил право сыграть в следующей Лиге чемпионов.

"Бетис" - "Челси"

Поэтому кто бы ни выиграл текущую Лигу конференций, это повлечет ребаланс, а значит – даст шансы на прямой выход "Шахтера" в Лигу Европы 2025/26.

Однако стоит проговорить еще один важный момент: "Челси" все же получил право на Лигу чемпионов 2025/26, а если выиграет финал Лиги конференций, то получит право еще и на Лигу Европы 2025/26. Что говорит Регламент? В такой ситуации клуб имеет право выбора: играть в том турнире, в котором пожелает.

"If the UEFA Conference League titleholder qualifies for the UEFA Champions League through its domestic championship, it has the right to choose between entering the UEFA Champions League or the league phase of the UEFA Europa League (see Paragraph 3.07). If it chooses to enter the UEFA Champions League, it vacates its position in the league phase of the UEFA Europa League. The vacancy created is filled in line with Paragraph 3.09".