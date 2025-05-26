Бетис – Челси: Прогноз букмекеров, кто является фаворитом финала Лиги Конференций?

Противостояние Испании против Англии в финале Лиги Конференций можно было спрогнозировать еще в августе. Единственное, что могло заставить усомниться в подобном финале — это если эти две команды встретятся на какие-то стадии раньше. А, ну еще можно было увидеть в решающем матче "Фиорентину", впрочем севильский клуб оказался сильнее. Поэтому у нас "Бетис" во главе с Мануэлем Пеллигрини будет противостоять «Челси» под руководством Марески.

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Это будет битва ученика против учителя. Ведь Энцо Мареска неоднократно называл Мануэля Пеллигрини своим футбольным отцом. Именно чилийский наставник посоветовал Мареске начать тренерскую карьеру и стал первым специалистом, который начал закладывать первичные тренерские идеи в его голову. Поэтому уважение между наставниками очевидно. Вот только места этому уважению в течение финального противостояния вряд ли будет.

"Бетис" в этом сезоне получил себе место в Лиге Европы, то есть шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном уже сделан. "Челси" также сделай свой шаг, который получился даже больше, ведь "синие" в воскресенье квалифицировались в Лигу Чемпионов. Для обеих команд этот финал имеет значение исключительно в контексте борьбы за еврокубок. Никому из них не нужно получать квалификацию в Лигу Европы, которую дарит победа в финальном матче.

Главная разница в подготовке между командами — время на отдых и физическое состояние ключевых исполнителей. "Челси" до последнего тура боролся за свое место в Лиге Чемпионов, играл изнурительные матчи полностью основным составом и лишь за 72 часа до старта финала Лиги Конференций, завершил свой матч с "Ноттингем Форест". "Бетис" же играл еще в пятницу и мог играть там относительно расслабленно, поскольку никакой турнирной мотивации у них не было. Возможно, это будет иметь свое влияние на ход этой игры.

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Несмотря на то, что команда Мануэля Пеллегрини имела куда больше времени на отдых накануне, букмекерская контора "GG BET" считает фаворитом именно лондонцев. Здесь дело именно в цене основных составов обоих коллективов. На победу команды Мареска предлагается коэффициент в 1.85, в то время как на победу севильцев дают коэффициент 4.65.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол "Бетис" - "Челси" в финале Лиги Конференций: победа "Бетиса" - 4.65; ничья - 3.66; победа "Челси" - 1.85. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!