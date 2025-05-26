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Бетис – Челси: Прогноз букмекеров, кто является фаворитом финала Лиги Конференций?
Бетис – Челси - 28.05.2025 - прогноз букмекеров
Getty Images / Global Images Ukraine
Противостояние Испании против Англии в финале Лиги Конференций можно было спрогнозировать еще в августе. Единственное, что могло заставить усомниться в подобном финале — это если эти две команды встретятся на какие-то стадии раньше. А, ну еще можно было увидеть в решающем матче "Фиорентину", впрочем севильский клуб оказался сильнее. Поэтому у нас "Бетис" во главе с Мануэлем Пеллигрини будет противостоять «Челси» под руководством Марески.
Это будет битва ученика против учителя. Ведь Энцо Мареска неоднократно называл Мануэля Пеллигрини своим футбольным отцом. Именно чилийский наставник посоветовал Мареске начать тренерскую карьеру и стал первым специалистом, который начал закладывать первичные тренерские идеи в его голову. Поэтому уважение между наставниками очевидно. Вот только места этому уважению в течение финального противостояния вряд ли будет.
"Бетис" в этом сезоне получил себе место в Лиге Европы, то есть шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном уже сделан. "Челси" также сделай свой шаг, который получился даже больше, ведь "синие" в воскресенье квалифицировались в Лигу Чемпионов. Для обеих команд этот финал имеет значение исключительно в контексте борьбы за еврокубок. Никому из них не нужно получать квалификацию в Лигу Европы, которую дарит победа в финальном матче.
Главная разница в подготовке между командами — время на отдых и физическое состояние ключевых исполнителей. "Челси" до последнего тура боролся за свое место в Лиге Чемпионов, играл изнурительные матчи полностью основным составом и лишь за 72 часа до старта финала Лиги Конференций, завершил свой матч с "Ноттингем Форест". "Бетис" же играл еще в пятницу и мог играть там относительно расслабленно, поскольку никакой турнирной мотивации у них не было. Возможно, это будет иметь свое влияние на ход этой игры.
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Несмотря на то, что команда Мануэля Пеллегрини имела куда больше времени на отдых накануне, букмекерская контора "GG BET" считает фаворитом именно лондонцев. Здесь дело именно в цене основных составов обоих коллективов. На победу команды Мареска предлагается коэффициент в 1.85, в то время как на победу севильцев дают коэффициент 4.65.
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