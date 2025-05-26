Когда трофей – не главное. Что скрывает финал Лиги конференций

Следующим финалом крупного европейского турнира выступает противостояние между "Бетисом" и "Челси". Лига конференций – третий по значимости трофей. Но здесь есть за чем понаблюдать. Как минимум – это противостояние ученика и учителя. Также это шанс для Антони, который после провала в "Манчестер Юнайтед" начал новую страницу в своей карьере. Да и всецело по стилю игры команды подходят друг другу и могут выдать яркое шоу, которое будет куда интереснее финала Лиги Европы.

"Этот матч – самый важный, потому что последний. Это наше настоящее – сначала "Валенсия", а затем финал Лиги конференций. Нам уже посчастливилось выиграть кубок Испании, что стало потрясением для города. Несомненно, ожидания людей очень высоки, и это накладывает на нас большую ответственность за победу. Но в карьере нужно придавать значение следующему матчу", – сказал чилийский специалист.

Путь команд к финалу

Как только стало известно, что "Челси" будет участвовать в Лиге конференций их тут же записали в фавориты и отправили в финал. Все дело в том, что лондонский клуб явно превосходил оппонентов по классу и составу. Если сравнить трансферную стоимость игроков "синих", то она будет превосходить всех участников Лиги конференций. Безусловно, данный турнир не уровень подопечных Марески. Но с чего-то да нужно начинать и даже такой трофей сможет украсить комнату с титулами "Челси".

"Трофей Лиги конференций может стать посланием: Челси вернулся! Эта победа может стать хорошей отправной точкой для формирования победного менталитета и завоевания титулов", – заявил Мареска.

"Cиние" на групповом этапе не допустили осечек. За шесть игр они уверенно заработали 18 очков. Да и к тому же тренерский штаб принял решение использовать лишь часть состава, при этом уберег основу от возможных травм и усталости. Мареска мог себе позволить такую опцию, так как "Челси" имеет глубокую скамейку и грамотно распределяет силы на все турниры. "Синие" даже с таким подходом наколотили больше всех голов в группе. Разница забитых и пропущенных составила 26:5.

"Одно дело, когда ты просто участвуешь в турнире, и совсем другое, когда тебя считают фаворитом на победу, в связи с чем ты испытываешь давление. Самое главное – убедить игроков, что легких матчей не бывает. Мы вспоминали ответный матч против Легии, в котором мы имели проблемы, уступили и могли пропустить больше голов. Все не так просто, но мы все же постараемся победить", – цитирует Мареску официальный сайт УЕФА.

А далее все пошло как по маслу. В 1/8 команда разобралась с "Копенгагеном". Две минимальные победы в сумме дали счет 1:3 и "Челси" уверенно пошел в четвертьфинал. Там подопечных Марески ждала "Легия". В Польше многие ожидали некого сопротивления, но его не оказалось. Лондонцы разобрали оппонента со счетом 0:3 и поездка в Лондон была чистой формальностью. Вот здесь хозяева и расслабились, после чего минимально уступили (1:2) при своих фанатах. А были бы чуточку серьезней – были бы командой, которая еще ни разу не проиграла на евроарене в этом сезоне. 1/2 финала и удачная сетка. В этот раз "Юргорден" и снова "Челси" закрывает все вопросы на выезде. Первый матч завершился со счетом 1:4 и уже в Лондоне Мареска аккуратно поставил точку в противостоянии (1:0).

У "Бетиса" в свою очередь было не все так гладко. Команда не считалась фаворитом и близко, а после группового этапа так вовсе. Испанский клуб сумел занять лишь только 15-е место. Да и только стоит посмотреть на их стиль игры. Пеллегрини за шесть игр выдал разницу забитых и пропущенных 6:5. Что-то очень похоже на "автобус" определенных команд. Многие называют это игрой на результат. Но даже на уровне Лиги конференций этого было недостаточно, чтобы напрямую пробиться в 1/8.

"Я не знаю, кого можно считать фаворитом. Нет сомнений, что бюджет "Челси" отличается, что у них есть инвестиции, но это должно переноситься на поле, что совсем другое. Мы не считаем "Челси" фаворитом. Мы собираемся искать свою игру с первых минут. Возможно, многие тренеры снижают давление таким образом, но мы должны выходить на поле и побеждать с первых минут", – заявил Пеллегрини.

В плей-офф "Бетис" включился. Первым соперником был "Гент", но как таковой оппозиции то и не было. Уже в Бельгии испанцы решили исход пары и разорвали оппонента со счетом 0:3. Хоть "Гент" и пытался исправить ситуацию в ответной встрече, но этого было недостаточно. "Витория Гимарайнш" был следующим испытанием для Пеллегрини. Португальцы были вторыми на групповом этапе и даже в Испании смогли выстоять на ничью. Но в ответке "Бетис" был беспощаден и разгромил "Виторию" со счетом 0:4. В четвертьфинале были скромные поляки. "Ягеллония" не справилась с давлением в Испании и уступила 2:0. Счет, который можно исправить, но явно не с такой разнице в классе. Пожалуй первый серьезный соперник для "Бетиса" в плей-офф. "Фиорентина" здорово держалась в Испании, но Антони обеспечил минимальную победу своей команде. И вот уже в Италии все было с точностью да наоборот. Теперь "Фиорентина" выигрывает с зеркальным счетом и команды ушли в дополнительное время. Но снова бразильский джокер не дает покоя итальянцам. Антони сперва забил в начале матча, а после отдал результативную передачу на 97-й минуте, после которой "Бетис" оформил выход в финал.

"Мое удовлетворение логично. Меня гораздо больше радует видеть радость болельщиков "Бетиса". Мы чувствовали себя немного в долгу, с необходимостью подарить болельщикам "Бетиса" такую радость", – Пеллегрини выразил удовлетворение достижением команды.

Противостояние тренеров: ученик против учителя

Финал приобретает дополнительную интригу благодаря встрече Энцо Марески и Мануэля Пеллегрини. Мареска ранее играл под руководством Пеллегрини в "Малаге" и был его ассистентом в "Вест Хэме". Опыт против амбиций – именно так можно охарактеризовать предстоящий финал Лиги конференций. И футбольному сообществу стоит сделать свой выбор. Потому как уже в истории были подобные противостояния. Не стоит забывать интересные встречи между Гвардиолой и Артетой. И будь этот финал на несколько сезонов позже – можно было бы отдать предпочтение Мареске. Но учитывая его бэкграунд и отсутствие опыта в крупных турнирах – опыт Пеллегрини выходит на первый план.

"Я рад встретиться с "Бетисом", особенно из-за Мануэля Пеллегрини. Он для меня как отец в профессиональном плане. Так что мы будем очень счастливы. Я работал с ним четыре года: два как игрок, два как его ассистент. Поэтому я точно знаю, что он думает об игроках. Но самое важное – он честный, он хороший человек, он всегда старается быть честным с игроками. И я лично стараюсь многому научиться от его подхода к работе", – заявил тренер "Челси".

Весьма занимательно, что подход к работе очень схож у обоих специалистов. Но это и не удивительно, так как Мареска неоднократно заявлял, что вдохновляется Пеллегрини. Так и вышло, что оба тренера предпочитают формацию 4-2-3-1. И когда речь заходит о "Челси", то все предельно понятно. Тренерский штаб делает акцент на одной из сильных сторон команды – полузащита. Тот же Кайседо и Фернандес уверенно держат центр поля, а Палмер добавляет остроты в атакующих действиях. И здесь Пеллегрини с легкостью прочитает замысел своего ученика. Но "Бетис" не всегда играет в схеме 4-2-3-1. Опытные наставники зачастую распределяют расстановки в зависимости от турнира. И вот к примеру в Лиге конференций предпочтительной формацией испанцев выступает 4-3-3 с акцентом на атаку.

Подбор игроков

Если трезво смотреть на вещи, то невооруженным взглядом видны проблемы "синих". У них может быть и глубокий состав, который насчитывает с полсотни футболистов, но действительно важных – можно пересчитать на пальцах одной руки. Уязвимыми зонами можно считать голкипера, левого защитника и форварда. Сколько бы в свое время не отдали денег за Кукурелью – это не делает его надежным игроком. Он часто ошибается, падает, не видит очевидных забегов за спину. Санчес еще один недостаток "синих". И здесь безусловно можно отметить его неплохой процент сейвов (73%) или же количество сухих матчей (10), но факт остается фактом – положиться на него команда не может. А есть вообще форвард у "Челси"? Палмер является лучшим бомбардиром команды и пока англичанин не испытал кризис – именно он тянул всю команду за собой.



Состав "Бетиса" – это опыт совмещенный с молодостью. Безусловно там есть дыры и проблемные места. Особенно в условиях переполненного лазарета Пеллегрини будет вынужден подстраиваться. Но одним из главных орудий тренера выступает бразильский вингер, арендованный у "Манчестер Юнайтед". Именно Антони стал ключевой фигурой в составе "Бетиса". Он забил с января 2025 года столько же, сколько за 62 матча АПЛ. Сейчас бразилец счастлив, что сам неоднократно отмечал. Ему комфортно в Испании, а главное он очень помогает команде. Неоднократно признавался лучшим игроком встречи и протягивал "Бетис" в следующий раунд.

Физическая готовность и расписание матчей

Вопрос физической подготовки становится актуальным перед финалом. "Бетис" получил два дополнительных дня отдыха перед финалом, сыграв последний матч Примеры в пятницу, тогда как "Челси" провел матч Премьер-лиги в воскресенье. Мареска выразил недовольство этим обстоятельством, считая такую разницу в подготовке несправедливой для столь важной встречи. Но также стоит учитывать важность игр, которые были у команд. "Бетис" продлил свою серию без побед до пяти и сыграл вничью с "Валенсией". А вот "Челси" имел куда серьезнее оппонента, так как последний тур АПЛ был богат на события, в которых решалась судьба следующего сезона еврокубков. Подопечные Марески отправились к "Ноттингему" доказать, что они заслуживают четвертое место в турнирной таблице. "Синие" изрядно подустали после напряженных 90 минут, но путевку в Лигу чемпионов все таки получили.

"Я сейчас не думаю о следующем сезоне. У нас впереди две большие игры: последняя игра Премьер-лиги против "Ноттингем Форест", а затем, всего через 72 часа, финал Конференц-лиги против "Бетиса". Это очень короткий промежуток времени. А для игроков это почти невыполнимый график", – высказался тренер "Челси".

Болельщики и ряд экспертов были недовольны финалом Лиги Европы. К сожалению особых тактических уловок не было замечено, а команды попросту не могли пройти оборону соперника. "Тоттенхэм" закрылся и отдал мяч, после воспользовался случаем и реализовал момент в концовке первого тайма. Сейчас нас ждет финал Лиги конференций и по значимости он конечно уступает. Но что касается тактических соображений, то здесь может быть куда интересней. Помимо атакующего стиля у обеих команд есть еще история двух тренеров. Наблюдать как ученик пытается превзойти учителя всегда интригующе. И в этом финале футбольное сообщество узнает кто же победит: опыт или амбиции?