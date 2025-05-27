Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бетис – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Матч состоится 28 мая в 22:00 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
В финале Лиги Конференций встретятся "Бетис" и "Челси".
Для испанского клуба это первый еврокубковый финал в истории. "Челси" же сыграет в своём восьмом финале в Европе и может стать первым клубом, выигравшим три трофея УЕФА.
Обе команды решили свои турнирные задачи в чемпионатах. "Челси" - в Лиге Чемпионов, а "Бетис" сыграет в Лиге Европы. Осталась последняя – выиграть финал Лиги Конференций.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду 28 мая. Прокомментируют этот матч на MEGOGO Владимир Кобельков и Виталий Кравченко.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 1 на платформе MEGOGO.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Будущее Ротаня и Кобина, отставки в УПЛ, кадровая революция в Черноморце, проблемы с аттестацией Полтавы. Главные новости за 26 мая
- "Это жизнь и надо понимать и принимать ситуацию такой, какая она есть": Кучер – о грядущих изменениях в Черноморце
- УАФ определилась с местом проведения домашних матчей сборной Украины в отборе к ЧМ-2026
- Когда трофей – не главное. Что скрывает финал Лиги конференций
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО