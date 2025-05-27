Бетис – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

В финале Лиги Конференций встретятся "Бетис" и "Челси".

Для испанского клуба это первый еврокубковый финал в истории. "Челси" же сыграет в своём восьмом финале в Европе и может стать первым клубом, выигравшим три трофея УЕФА.

Обе команды решили свои турнирные задачи в чемпионатах. "Челси" - в Лиге Чемпионов, а "Бетис" сыграет в Лиге Европы. Осталась последняя – выиграть финал Лиги Конференций.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду 28 мая. Прокомментируют этот матч на MEGOGO Владимир Кобельков и Виталий Кравченко.

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