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Бетис – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Лига конференций
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Матч состоится 28 мая в 22:00 по киевскому времени

Бетис – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

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В финале Лиги Конференций встретятся "Бетис" и "Челси".

Для испанского клуба это первый еврокубковый финал в истории. "Челси" же сыграет в своём восьмом финале в Европе и может стать первым клубом, выигравшим три трофея УЕФА.

Обе команды решили свои турнирные задачи в чемпионатах. "Челси" - в Лиге Чемпионов, а "Бетис" сыграет в Лиге Европы. Осталась последняя – выиграть финал Лиги Конференций.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду 28 мая. Прокомментируют этот матч на MEGOGO Владимир Кобельков и Виталий Кравченко.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 1 на платформе MEGOGO.

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Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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