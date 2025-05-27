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Не по своей вине. Полузащитник Челси пропустит финал Лиге Конференций
Странные правила
chelseafc.com
Полузащитник "Челси" пропустит финал Лиги Конференций.
По сообщением Daily Mail, Лавия не может быть заявлен до финала, поскольку провёл мало времени в клубе.
"21-летний Лавиа родился после 1 января 2003 года, что соответствует требованиям для попадания в список B, но он не провёл в клубе достаточно времени, и его пребывание в "Манчестер Сити" и "Саутгемптоне" не учитывается, несмотря на то, что они входят в одну ассоциацию", - написали Daily Mail.
Также клуб получит 50 золотых или серебрянных медалей и решит, как распространятся ними. Ожидается, что украинский вингер Михаил Мудрик получит награду, поскольку он участвовал в соревнованиях в начале этого сезона.
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Напомним, что "Челси" сыграет с "Бетисом" в финале Лиги Конференций 28 мая. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.
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