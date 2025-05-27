Турнир возможностей. Как Бетис и Челси воспользовались шансом и оказались в финале Лиги Конференций

Уже в среду состоится второй из трёх финалов сильнейших клубных европейских турниров, на этот раз Лиги Конференций, в котором сойдутся испанский "Бетис" и английский "Челси".

Этот турнир с начала его основания принято считать самым слабым из "компании трёх", поэтому многие из футбольного общества считают правильным не смотреть этот турнир, высказывая таким образом свою принципиальную позицию относительно "полутоварищеского соревнования".

Вместо этого следует акцентировать на этом вопросе и объяснить важность Лиги Конференций как таковой. Турнир, в котором могут сыграть небольшие, самобытные команды из разных уголков Европы, и при этом им не очень важно иметь заоблачные бюджеты, как в “ПСЖ”, “Манчестер Сити” и “Реала”. Они могут почувствовать напряжение евротурнира, не выиграв чемпионат своей страны, а просто попав в “первые ряды”, будучи откровенно средним игроком на “полях сражений” с сильнейшими и лучшими.

Это стимулирует развитие, и клубы, о которых до этого не знал среднестатистический поклонник этой игры, развиваясь, начинают осваивать маркетинговый бизнес, “выжимают” выгоду из продажи прав на телетрансляцию и на полную популяризируют собственный бренд. Это конвертируется в вливание новых средств в собственные академии, стадионы, базы и другую инфраструктуру. Цель создания турнира ясна и понятна, и то, что Лига Конференций будет становиться сильнее не только как футбольное соревнование, но и как мощный бизнес-проект с выгодой для всех, не стоит сомневаться.

Переходя к финальной игре турнира этого сезона, имеем пример команд с большой историей, и если речь идёт о самобытности, то, возможно, "Бетис" и заберет на себя эту роль, но непременно так нельзя сказать о лондонском "Челси", футбольные истории и традиции которого известны широкой общественности. И хотя лодку клуба изрядно качает в последние годы, после прихода к рулю американского бизнесмена Тодда Боэли тренер Энцо Мареска сумел построить коллектив и "наиграть" скелет, стоящий на пороге первого трофея в новейшей истории.

Клуб, который все ещё продолжает оставаться без услуг Михаила Мудрика из-за допинг-скандала, прошёл кризис поиска главного тренера, перебор игроков в составе (некоторым даже не было места в раздевалке) и отсутствие четкой модели дальнейшего развития, это все повлекли за собой настоящий коллапс, и в сезоне 2022/23 “пенсионеры” заняли 12 место в чемпионате, оставшись без еврокубков.

Прошлый сезон для лондонцев подарил европейское соревнование в виде Лиги Конференций, и пока полученный подарок используется по полной. Благодаря своим выступлениям "Челси" занял первое место в общей турнирной таблице, что позволило не играть дополнительные матчи плей-офф в отличие от "Бетиса". Постепенно пройденные датский "Копенгаген", варшавская "Легия" вывели клуб в полуфинал, где те спокойно победили шведский "Юргорден", обеспечив себе как минимум второе место.

Что касается "Реал Бетиса", то испанцы последние четыре года заканчивают сезон, располагаясь не ниже седьмого места, что, учитывая высокую ежесезонную конкурентность Ла Лиги за места с третьего по седьмое, вызывает уважение и говорит о невероятной стабильности клуба и знании своего дела.

Этот сезон не исключение, они пятые, и в следующем сезоне вправе сыграть в Лиге Европы. По ходу кампании в Ла Лиге клуб по традиции был стабильным, почти равномерно чередуя победы, поражения и ничьи. Интересно, что турнир Лиги Конференций клуб начал, выбив наш криворожский “Кривбасс”, поэтому, если бы не испанцы, завтра противником “Челси” могла бы быть команда Юрия Вернидуба.

Евроарена была сложнее для "вердибланкос", и возможность участия в завтрашнем матче держалась на волоске, потому что в полуфинале выпала тоже всегда крепкая итальянская "Фиорентина". Итог – тяжелые 2:1 дома и ничья 2:2 на выезде, вырванная уже в экстратайме и выбившая "фиалок" из турнира.

Зимнее подписание Антони с "Манчестер Юнайтед" на правах аренды до конца июня этого года не может не захватывать, поскольку бразильский вингер наконец-то начал демонстрировать, что он бразильский вингер, по-настоящему "расцвёл" в Андалусии. “Раззабивавшись” в Ла Лиге, создав из некоторых голов настоящие произведения искусства, Антони идет со своей временной командой (которая уже хочет подписать его на полноценной основе) за таким желанным трофеем.

Финал подарит испанско-английское противостояние клубов, чьи футбольные ассоциации на данный момент лучшие в мире. И "Бетису", и "Челси" есть что доказывать футбольному сообществу, так что стоит ожидать ожесточенной дуэли в последнем матче сезона для обеих команд.

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Матч, как уже отмечалось ранее, пройдёт в среду на городском стадионе в польском Вроцлаве и начнется в 22:00 по киевскому времени.