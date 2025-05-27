Дисквалифицированный вингер сборной Украины приехал в Польшу на финал Лиги Конференций.

Журналист Бен Джейкобс сообщил, что Михаил Мудрик прибыл во Вроцлав на финал еврокубка. Украинец его посмотрит с трибун, поскольку отстранён от футбола.

"Челси знает, что он внес свой вклад в их еврокубковый путь", - сообщил журналист.

Михаил Мудрик сыграл в 6-ти матчах "Челси" в Лиге Конференций. Он забил 3 гола и отметился четырьмя голевыми передачами.

Сейчас украинский футболист отстранён от футбола из-за допинга.

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Напомним, "Челси" сыграет с "Бетисом" в финале Лиге Конференций. Матч пройдёт 28 мая и начнётся в 22:00 по киевскому времени.