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Тренер Бетиса - о финале ЛК: Мы уверены, что дадим нашим болельщикам повод для празднования

Лига конференций

Специалист выступил на пресс-конференции

Тренер Бетиса - о финале ЛК: Мы уверены, что дадим нашим болельщикам повод для празднования

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини поделился своими ожиданиями накануне финального матча Лиги конференций против лондонского "Челси".

"Мы наслаждаемся этим. Это результат всей работы, которую мы проделали в этом сезоне. Это первый европейский финал для "Бетиса", но мы уверены, что дадим нашим болельщикам повод для празднования".

Поединок "Реал Бетис" - "Челси" состоится 28 мая. Начало - в 22:00 по Киеву.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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