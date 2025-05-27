Тренер Бетиса - о финале ЛК: Мы уверены, что дадим нашим болельщикам повод для празднования

Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини поделился своими ожиданиями накануне финального матча Лиги конференций против лондонского "Челси".

"Мы наслаждаемся этим. Это результат всей работы, которую мы проделали в этом сезоне. Это первый европейский финал для "Бетиса", но мы уверены, что дадим нашим болельщикам повод для празднования".