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Тренер Бетиса - о финале ЛК: Мы уверены, что дадим нашим болельщикам повод для празднования
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини поделился своими ожиданиями накануне финального матча Лиги конференций против лондонского "Челси".
"Мы наслаждаемся этим. Это результат всей работы, которую мы проделали в этом сезоне. Это первый европейский финал для "Бетиса", но мы уверены, что дадим нашим болельщикам повод для празднования".
Поединок "Реал Бетис" - "Челси" состоится 28 мая. Начало - в 22:00 по Киеву.
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Источник:УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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