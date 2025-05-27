Иско - о поединке против Челси в ЛК: Это финал, который имеет огромное значение для клуба

Полузащитник "Бетиса" Иско высказался накануне предстоящего финала Лиги конференций УЕФА, в котором его команда встретится с "Челси".

"Болельщики поддерживают нас везде, куда бы мы ни поехали, независимо от того, как далеко мы от Севильи. Мы чувствуем их близость в каждой поездке.

Матч очень особенный: это финал, который имеет огромное значение для клуба, и я надеюсь, что мы сможем принести радость болельщикам".