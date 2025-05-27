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Иско - о поединке против Челси в ЛК: Это финал, который имеет огромное значение для клуба
Игрок ответил на вопросы журналистов
Betis
Полузащитник "Бетиса" Иско высказался накануне предстоящего финала Лиги конференций УЕФА, в котором его команда встретится с "Челси".
"Болельщики поддерживают нас везде, куда бы мы ни поехали, независимо от того, как далеко мы от Севильи. Мы чувствуем их близость в каждой поездке.
Матч очень особенный: это финал, который имеет огромное значение для клуба, и я надеюсь, что мы сможем принести радость болельщикам".
Поединок "Реал Бетис" - "Челси" состоится 28 мая. Начало - в 22:00 по Киеву.
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Источник:УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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