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Иско - о поединке против Челси в ЛК: Это финал, который имеет огромное значение для клуба

Лига конференций

Игрок ответил на вопросы журналистов

Иско - о поединке против Челси в ЛК: Это финал, который имеет огромное значение для клуба

Betis

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Полузащитник "Бетиса" Иско высказался накануне предстоящего финала Лиги конференций УЕФА, в котором его команда встретится с "Челси".

"Болельщики поддерживают нас везде, куда бы мы ни поехали, независимо от того, как далеко мы от Севильи. Мы чувствуем их близость в каждой поездке.

Матч очень особенный: это финал, который имеет огромное значение для клуба, и я надеюсь, что мы сможем принести радость болельщикам".

Поединок "Реал Бетис" - "Челси" состоится 28 мая. Начало - в 22:00 по Киеву.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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