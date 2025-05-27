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Пеллегрини рассказал, что поможет победить его команде в финале Лиги Конференций

Лига конференций

Тренер уверен, что шансы есть

Пеллегрини рассказал, что поможет победить его команде в финале Лиги Конференций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегирини рассказал, что поможет победить его команде в финале Лиги Конференций.

По словам чилийского специалиста, нужно контролировать эмоции и оставаться той же командой, которая проделала путь к финалу.

"Чтобы победить, нам нужно быть той же командой, которой мы были до сих пор. Мы должны уметь управлять эмоциями, потому что серьезная ошибка может изменить ход матча.

Мне очень легко сказать, что "Челси" — фаворит, но я в это не верю. Мы будем абсолютно уверены с первой минуты, что можем выиграть игру, а через 90 минут мы увидим", - заявил Пеллегрини.

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Напомним, что финал Лиги Конференций между "Бетисом" и "Челси" пройдёт 28 мая и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Владислав Прийменко
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