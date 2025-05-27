Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пеллегрини рассказал, что поможет победить его команде в финале Лиги Конференций
Тренер уверен, что шансы есть
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегирини рассказал, что поможет победить его команде в финале Лиги Конференций.
По словам чилийского специалиста, нужно контролировать эмоции и оставаться той же командой, которая проделала путь к финалу.
"Чтобы победить, нам нужно быть той же командой, которой мы были до сих пор. Мы должны уметь управлять эмоциями, потому что серьезная ошибка может изменить ход матча.
Мне очень легко сказать, что "Челси" — фаворит, но я в это не верю. Мы будем абсолютно уверены с первой минуты, что можем выиграть игру, а через 90 минут мы увидим", - заявил Пеллегрини.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что финал Лиги Конференций между "Бетисом" и "Челси" пройдёт 28 мая и начнётся в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Серебряный призер УПЛ нашел замену главному тренеру, - Источник
- “Днепряне” при делах. Финалисты Лиги Европы-2015, которые до сих пор в профессии
- Мирон Маркевич: Мне очень жаль этот клуб и его фанатов
- Александрия для матчей квалификации Лиги конференций рассматривает стадион, который открыли в марте
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства