Защитник Бетиса - о финале Лиги конференций: Выигрыш трофея был бы чем-то невероятным

Марк Бартра, защитник "Бетиса", выступил на пресс-конференции накануне финала ЛК против "Челси".

"Я хотел бы поблагодарить нашего тренера и всех, кто был с нами в трудные времена: мою семью, болельщиков и наш персонал. Выигрыш трофея был бы чем-то невероятным. Я мечтаю выиграть этот трофей, и я надеюсь, что эта мечта осуществится.

Мы - одна семья. С первого дня наш наставник сказал, что видит большую преданность с нашей стороны, и мы росли в течение этого сезона, чтобы дойти туда, где мы находимся, и мы хотим пойти еще дальше", - сказал футболист.