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Защитник Бетиса - о финале Лиги конференций: Выигрыш трофея был бы чем-то невероятным

Лига конференций

Футболист поделился своими эмоциями и ожиданиями от решающего поединка

Защитник Бетиса - о финале Лиги конференций: Выигрыш трофея был бы чем-то невероятным

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Марк Бартра, защитник "Бетиса", выступил на пресс-конференции накануне финала ЛК против "Челси".

"Я хотел бы поблагодарить нашего тренера и всех, кто был с нами в трудные времена: мою семью, болельщиков и наш персонал. Выигрыш трофея был бы чем-то невероятным. Я мечтаю выиграть этот трофей, и я надеюсь, что эта мечта осуществится.

Мы - одна семья. С первого дня наш наставник сказал, что видит большую преданность с нашей стороны, и мы росли в течение этого сезона, чтобы дойти туда, где мы находимся, и мы хотим пойти еще дальше", - сказал футболист.

28 мая "Реал Бетис" сыграет против "Челси" в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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