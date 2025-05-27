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Защитник Бетиса - о финале Лиги конференций: Выигрыш трофея был бы чем-то невероятным
Футболист поделился своими эмоциями и ожиданиями от решающего поединка
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Марк Бартра, защитник "Бетиса", выступил на пресс-конференции накануне финала ЛК против "Челси".
"Я хотел бы поблагодарить нашего тренера и всех, кто был с нами в трудные времена: мою семью, болельщиков и наш персонал. Выигрыш трофея был бы чем-то невероятным. Я мечтаю выиграть этот трофей, и я надеюсь, что эта мечта осуществится.
Мы - одна семья. С первого дня наш наставник сказал, что видит большую преданность с нашей стороны, и мы росли в течение этого сезона, чтобы дойти туда, где мы находимся, и мы хотим пойти еще дальше", - сказал футболист.
28 мая "Реал Бетис" сыграет против "Челси" в 22:00 по киевскому времени.
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