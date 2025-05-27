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Наставник Челси: Лига конференций важна. Если мы сможем победить, это будет хорошо

Лига конференций

Специалист выступил на предматчевой пресс-конференции

Наставник Челси: Лига конференций важна. Если мы сможем победить, это будет хорошо

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Челси" Энцо Мареска высказался о важности предстоящего финального матча Лиги конференций против "Бетиса".

"Лига конференций важна; она всегда была важной, потому что это соревнование, в котором мы участвуем. Если мы сможем победить, это будет хорошо, потому что мы продолжаем строить менталитет победителя, а вы не можете построить менталитет победителя, если вы не выигрываете игры. Завтра нам нужно снова продемонстрировать желание побеждать.

Сообщение за последние 48 часов было таким: "Мы сделали что-то важное, но если мы хотим подтвердить, что мы становимся важным клубом, мы должны показать желание выиграть игру". Это другая игра, это финал, и мы хотим его выиграть", - сказал специалист.

Поединок "Реал Бетис" - "Челси" состоится 28 мая. Начало - в 22:00 по Киеву.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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