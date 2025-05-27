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Наставник Челси: Лига конференций важна. Если мы сможем победить, это будет хорошо
Специалист выступил на предматчевой пресс-конференции
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Челси" Энцо Мареска высказался о важности предстоящего финального матча Лиги конференций против "Бетиса".
"Лига конференций важна; она всегда была важной, потому что это соревнование, в котором мы участвуем. Если мы сможем победить, это будет хорошо, потому что мы продолжаем строить менталитет победителя, а вы не можете построить менталитет победителя, если вы не выигрываете игры. Завтра нам нужно снова продемонстрировать желание побеждать.
Сообщение за последние 48 часов было таким: "Мы сделали что-то важное, но если мы хотим подтвердить, что мы становимся важным клубом, мы должны показать желание выиграть игру". Это другая игра, это финал, и мы хотим его выиграть", - сказал специалист.
Поединок "Реал Бетис" - "Челси" состоится 28 мая. Начало - в 22:00 по Киеву.
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