Наставник Челси: Лига конференций важна. Если мы сможем победить, это будет хорошо

Наставник "Челси" Энцо Мареска высказался о важности предстоящего финального матча Лиги конференций против "Бетиса".

"Лига конференций важна; она всегда была важной, потому что это соревнование, в котором мы участвуем. Если мы сможем победить, это будет хорошо, потому что мы продолжаем строить менталитет победителя, а вы не можете построить менталитет победителя, если вы не выигрываете игры. Завтра нам нужно снова продемонстрировать желание побеждать.

Сообщение за последние 48 часов было таким: "Мы сделали что-то важное, но если мы хотим подтвердить, что мы становимся важным клубом, мы должны показать желание выиграть игру". Это другая игра, это финал, и мы хотим его выиграть", - сказал специалист.