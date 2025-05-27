Капитан Челси - о финале ЛК: Для меня и клуба завоевание трофея будет означать очень много

Капитан "Челси" Рис Джеймс настроен на победу в финальном матче ЛЧ против "Бетиса".

"Для меня и клуба завоевание трофея будет означать очень много. Для многих игроков это будет первый трофей.

Предстоящий матч будет высокого класса. Мы играем против очень хорошего соперника. Мы выйдем на игру очень сильными и будем стремиться к победе", - сказал футболист.