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Капитан Челси - о финале ЛК: Для меня и клуба завоевание трофея будет означать очень много
Игрок настроен оптимистично
Getty Images / Global Images Ukraine
Капитан "Челси" Рис Джеймс настроен на победу в финальном матче ЛЧ против "Бетиса".
"Для меня и клуба завоевание трофея будет означать очень много. Для многих игроков это будет первый трофей.
Предстоящий матч будет высокого класса. Мы играем против очень хорошего соперника. Мы выйдем на игру очень сильными и будем стремиться к победе", - сказал футболист.
Напомним, что матч "Реал Бетис" - "Челси" состоится 28 мая. Начало - в 22:00 по Киеву.
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Источник:УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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