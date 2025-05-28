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Бетис – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Бетис – Челси: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.05.2025⋊ Лига Конференций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В финале Лиги Конференций встретятся "Бетис" и "Челси". Для испанского клуба это первый еврокубковый финал в истории. "Челси" же сыграет в своем восьмом финале в Европе и может стать первым клубом, который выиграл три трофея УЕФА. Обе команды решили свои турнирные задачи в чемпионатах. Осталось последнее – выиграть финал Лиги Конференций.
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 28-го мая. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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