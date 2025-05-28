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Лидер Бетиса рассказал, в чем разница между ними и Челси

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Накануне финала

Лидер Бетиса рассказал, в чем разница между ними и Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звезда "Бетиса" Иско посетил пресс-конференцию накануне финала Лиги Конференций против "Челси". Там у него спросили о том, в чем разница между "Бетисом" и "Челси".

"Хороший вопрос... Ну, прежде всего – деньги. А кроме того, мы две хорошие команды с великолепными игроками, и нам предстоит очень важный матч. Думаю, что главное преимущество "Бетиса" – это безумное желание победить в этом матче, в этом финале, войти в историю еврокубков, и это точно играет нам на руку.

Не знаю, действительно ли они сильнее, но мы уверены в себе. В конце концов, как я сказал в раздевалке, вера – это первый шаг к победе. Это будет сложная игра, но мы доверяем нашей команде. Мы – как семья. Мы доказали, что способны победить любого, и очень ждем этот финал, чтобы подарить радость нашим болельщикам, которые больше всего этого заслуживают", – сказал Иско.

Напомним, что финал Лиги Конференций состоится в среду, 28 мая, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
MARCA
Опубликовал: Алексей Полищук
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