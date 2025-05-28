Защитник Челси - о вызове стать капитаном: Лидерами становятся, а не рождаются

Накануне финала Лиги конференций против "Бетиса" капитан лондонского "Челси" Рис Джеймс поделился мыслями о своих выступлениях в этом сезоне и рассказал, как ему удалось развить лидерские качества на поле.

"Сейчас я чувствую себя очень замечательно. В этом сезоне я провел очень много матчей. Мне кажется, в этом сезоне я сыграл наибольшее количество матчей, чем за последние два-три года. Я рад, что смог вернуться на поле, поэтому теперь я хочу помогать своей команде. Если мне нужно будет выйти на поле со стартовых минут, я к этому готов.

Знаете, лидерами становятся, а не рождаются. Мне дали капитанскую повязку в очень молодом возрасте, когда у меня был тяжелый период, было много травм, однако я вырос и стал лучшим капитаном, когда я больше играл".