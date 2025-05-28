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Между фанатами Челси и Бетиса произошла стычка перед финалом Лиги конференций
Об этом сообщает издание The Telegraph
Getty Images / Global Images Ukraine
Накануне финала Лиги конференций УЕФА, который состоится во Вроцлаве, между болельщиками лондонского "Челси" и испанского "Бетиса" произошли беспорядки.
По информации The Telegraph, фанаты обоих клубов бросали друг в друга стаканы и стулья, что вынудило полицию применить слезоточивый газ для разгона толпы.
На данный момент сообщается о задержании четырех болельщиков "Бетиса", при этом полиция продолжает поиски еще девяти участников столкновения.
Напомним, что финальный матч ЛК состоится 28 мая в 22:00 по киевскому времени.
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