Между фанатами Челси и Бетиса произошла стычка перед финалом Лиги конференций

Накануне финала Лиги конференций УЕФА, который состоится во Вроцлаве, между болельщиками лондонского "Челси" и испанского "Бетиса" произошли беспорядки.

По информации The Telegraph, фанаты обоих клубов бросали друг в друга стаканы и стулья, что вынудило полицию применить слезоточивый газ для разгона толпы.

На данный момент сообщается о задержании четырех болельщиков "Бетиса", при этом полиция продолжает поиски еще девяти участников столкновения.

Напомним, что финальный матч ЛК состоится 28 мая в 22:00 по киевскому времени.