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Между фанатами Челси и Бетиса произошла стычка перед финалом Лиги конференций

Лига конференций

Об этом сообщает издание The Telegraph

Между фанатами Челси и Бетиса произошла стычка перед финалом Лиги конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

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Накануне финала Лиги конференций УЕФА, который состоится во Вроцлаве, между болельщиками лондонского "Челси" и испанского "Бетиса" произошли беспорядки.

По информации The Telegraph, фанаты обоих клубов бросали друг в друга стаканы и стулья, что вынудило полицию применить слезоточивый газ для разгона толпы.

На данный момент сообщается о задержании четырех болельщиков "Бетиса", при этом полиция продолжает поиски еще девяти участников столкновения.

Напомним, что финальный матч ЛК состоится 28 мая в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Екатерина Власова
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