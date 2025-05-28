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Без Мудрика. Бетис и Челси объявили составы на финал Лиги конференций
Стартовые составы команд
Петр Шлонка спеціально для UA-Футбол
Сегодня, 28 мая, в польском Вроцлаве состоится финал Лиги конференций сезона 2024/25, в котором испанский "Бетис" сыграет с лондонским "Челси".
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик, который отстранён от футбола по подозрению в употреблении запрещенных препаратов, хоть и приехал в Польшу поддержать свою команду, в матче, естественно, не сыграет.
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Ну и напомним, что UA-Футбол проведет
Your Chelsea. #CFC | #UECLFinal pic.twitter.com/AqhlePiBcd— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 28, 2025
????????????— Real Betis Balompié ???????? (@RealBetis) May 28, 2025
¡Nuestro ???????????????? inicial para el #RealBetisChelsea!#DíaDeBetis #EuroBetis pic.twitter.com/rMrHEPFsbI
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