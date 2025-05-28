Без Мудрика. Бетис и Челси объявили составы на финал Лиги конференций

Сегодня, 28 мая, в польском Вроцлаве состоится финал Лиги конференций сезона 2024/25, в котором испанский "Бетис" сыграет с лондонским "Челси".

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Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик, который отстранён от футбола по подозрению в употреблении запрещенных препаратов, хоть и приехал в Польшу поддержать свою команду, в матче, естественно, не сыграет.

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