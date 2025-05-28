Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок на месте, фаны и Мудрик - тоже. ФОТО и ВИДЕО атмосферы Вроцлава перед финалом Лиги Конференций
Погрузимся в атмосферу
Фото - Петр Шлонка спеціально для UA-Футбол
Сегодня, 28 мая, во Вроцлаве пройдет финал Лиги Конференций, в котором сыграют испанский "Бетис" и английский "Челси".
Город погрузился в атмосферу праздника. На стадионе висит анонс матча, а болельщики готовы попасть внутрь. К счастью, развлечений хватает на территории прилегающей к стадиону.
Підготовка Вроцлава до вирішального матчу Ліги Конференцій. Частина перша.— Football Fan (@petrzel91535) May 28, 2025
Фото - Петр Шлонка спеціально для UA-Футбол pic.twitter.com/bQr8pS9wQ7
Заглянем внутрь. Поле в хорошем состоянии, болельщики готовы обеспечить командам поддержку. Победителя ждет Кубок Лиги Конференций, который выставлен на газоне.
Підготовка Вроцлава до вирішального матчу Ліги Конференцій. Частина друга.— Football Fan (@petrzel91535) May 28, 2025
Фото зі стадіону
Фото - Петр Шлонка спеціально для UA-Футбол pic.twitter.com/rEgiKzKq9F
Підготовка Вроцлава до вирішального матчу Ліги Конференцій. Частина третя.— Football Fan (@petrzel91535) May 28, 2025
Фото зі стадіону
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол pic.twitter.com/WZeOuObB9X
Підготовка Вроцлава до вирішального матчу Ліги Конференцій.— Football Fan (@petrzel91535) May 28, 2025
Відео зі стадіону
Автор - Олександр Приходько, UA-Футбол pic.twitter.com/OQxTwTpP1W
Даже радугу можно увидеть на стадионе.
Підготовка Вроцлава до вирішального матчу Ліги Конференцій. Відео зі стадіону. Частина друга— Football Fan (@petrzel91535) May 28, 2025
Автор - Петр Шлонка, спеціально для UA-Футбол pic.twitter.com/6K6l51ZbHd
Підготовка Вроцлава до вирішального матчу Ліги Конференцій. Фото зі стадіону. Частина четверта— Football Fan (@petrzel91535) May 28, 2025
Автор - Петр Шлонка, спеціально для UA-Футбол pic.twitter.com/iwWiM1mUYV
Ще кадри зі стадіону у Вроцлаві. Підтримка на вищому рівні!— Football Fan (@petrzel91535) May 28, 2025
Частина перша
Відео - Петр Шлонка спеціально для UA-Футбол pic.twitter.com/JxzYC4sxdw
Ще кадри зі стадіону у Вроцлаві. Підтримка на вищому рівні!— Football Fan (@petrzel91535) May 28, 2025
Частина друга
Відео - Петр Шлонка спеціально для UA-Футбол pic.twitter.com/EC9u3iyNI1
Відео зі стадіону у Вроцлаві. КРАСА— Football Fan (@petrzel91535) May 28, 2025
Відео - Петр Шлонка спеціально для UA-Футбол pic.twitter.com/bAlx7q6IUO
К слову, "Челси" в случае победы может собрать всю коллекцию еврокубков - клуб уже побеждал в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Впрочем, для "Бетиса" - это первый еврокубковый финал в истории.
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
Популярное сейчас
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре
- Путин выдвинул условия для прекращения войны, - Reuters
- "Было честью быть частью команды". Один из лидеров Александрии намекнул на уход
- Когда трофей – не главное. Что скрывает финал Лиги конференций
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства