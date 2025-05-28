Кубок на месте, фаны и Мудрик - тоже. ФОТО и ВИДЕО атмосферы Вроцлава перед финалом Лиги Конференций

Сегодня, 28 мая, во Вроцлаве пройдет финал Лиги Конференций, в котором сыграют испанский "Бетис" и английский "Челси".

Город погрузился в атмосферу праздника. На стадионе висит анонс матча, а болельщики готовы попасть внутрь. К счастью, развлечений хватает на территории прилегающей к стадиону.

Підготовка Вроцлава до вирішального матчу Ліги Конференцій. Частина перша.



Фото - Петр Шлонка спеціально для UA-Футбол pic.twitter.com/bQr8pS9wQ7 — Football Fan (@petrzel91535) May 28, 2025

Заглянем внутрь. Поле в хорошем состоянии, болельщики готовы обеспечить командам поддержку. Победителя ждет Кубок Лиги Конференций, который выставлен на газоне.

Підготовка Вроцлава до вирішального матчу Ліги Конференцій. Частина друга.



Фото зі стадіону



Фото - Петр Шлонка спеціально для UA-Футбол pic.twitter.com/rEgiKzKq9F — Football Fan (@petrzel91535) May 28, 2025

Підготовка Вроцлава до вирішального матчу Ліги Конференцій. Частина третя.



Фото зі стадіону



Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол pic.twitter.com/WZeOuObB9X — Football Fan (@petrzel91535) May 28, 2025

Підготовка Вроцлава до вирішального матчу Ліги Конференцій.



Відео зі стадіону



Автор - Олександр Приходько, UA-Футбол pic.twitter.com/OQxTwTpP1W — Football Fan (@petrzel91535) May 28, 2025

Даже радугу можно увидеть на стадионе.

Підготовка Вроцлава до вирішального матчу Ліги Конференцій. Відео зі стадіону. Частина друга



Автор - Петр Шлонка, спеціально для UA-Футбол pic.twitter.com/6K6l51ZbHd — Football Fan (@petrzel91535) May 28, 2025

Підготовка Вроцлава до вирішального матчу Ліги Конференцій. Фото зі стадіону. Частина четверта



Автор - Петр Шлонка, спеціально для UA-Футбол pic.twitter.com/iwWiM1mUYV — Football Fan (@petrzel91535) May 28, 2025

Ще кадри зі стадіону у Вроцлаві. Підтримка на вищому рівні!



Частина перша



Відео - Петр Шлонка спеціально для UA-Футбол pic.twitter.com/JxzYC4sxdw — Football Fan (@petrzel91535) May 28, 2025

Ще кадри зі стадіону у Вроцлаві. Підтримка на вищому рівні!



Частина друга



Відео - Петр Шлонка спеціально для UA-Футбол pic.twitter.com/EC9u3iyNI1 — Football Fan (@petrzel91535) May 28, 2025

Відео зі стадіону у Вроцлаві. КРАСА



Відео - Петр Шлонка спеціально для UA-Футбол pic.twitter.com/bAlx7q6IUO — Football Fan (@petrzel91535) May 28, 2025

К слову, "Челси" в случае победы может собрать всю коллекцию еврокубков - клуб уже побеждал в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Впрочем, для "Бетиса" - это первый еврокубковый финал в истории.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.