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Кубок на месте, фаны и Мудрик - тоже. ФОТО и ВИДЕО атмосферы Вроцлава перед финалом Лиги Конференций

Лига конференций
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Погрузимся в атмосферу

Кубок на месте, фаны и Мудрик - тоже. ФОТО и ВИДЕО атмосферы Вроцлава перед финалом Лиги Конференций

Фото - Петр Шлонка спеціально для UA-Футбол

UA-Футбол
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Сегодня, 28 мая, во Вроцлаве пройдет финал Лиги Конференций, в котором сыграют испанский "Бетис" и английский "Челси".

Город погрузился в атмосферу праздника. На стадионе висит анонс матча, а болельщики готовы попасть внутрь. К счастью, развлечений хватает на территории прилегающей к стадиону.

Заглянем внутрь. Поле в хорошем состоянии, болельщики готовы обеспечить командам поддержку. Победителя ждет Кубок Лиги Конференций, который выставлен на газоне.

Даже радугу можно увидеть на стадионе.

К слову, "Челси" в случае победы может собрать всю коллекцию еврокубков - клуб уже побеждал в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Впрочем, для "Бетиса" - это первый еврокубковый финал в истории.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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