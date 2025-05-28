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Стали второй командой в истории. Челси до матча отметился достижением в еврокубках
Начало положено
Getty Images / Global Images Ukraine
"Челси" до матча отметился достижением в еврокубках.
В стартовом составе английского клуба нет игроков возраста 27 лет и старше. Самый возрастной игрок в старте – Марк Кукурелья, которому 26 лет.
Подобным достижением отмечались в финале Кубка УЕФА сезона 1978/79. Тогда в обоих матчах это удалось сделать "Црвене Звезде" и "Боруссии М".
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Напомним, что в финале Лиги Конференций встретятся "Челси" и "Бетис". Стартовые составы команд уже выставлены на нашем сайте.
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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