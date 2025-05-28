Лига конференций
Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бетис открыл счет в финале Лиги конференций против Челси
Сейчас счет 1:0
Олександр Приходько, ЮА-Футбол
В финальном матче Лиги конференций УЕФА между "Бетисом" и "Челси" испанский клуб сумел открыть счет уже на 9-й минуте поединка.
Гюсто обрезался в центре поля, Форнальс перехватил, мяч отскочил к Иско, а экс-хавбек "Реала" вырезал налево под удар на Эззальзули – десятый номер "Бетиса" пробил точно под правую штангу ворот Йоргенсена.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Текущий счет 1:0.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Финал ЛК длительное время имел определяющее значение для Шахтера. Теперь - нет. Но шансы на основной этап ЛЕ не утеряны
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре
- Лучший вратарь УПЛ сезона 2024/25 попрощался со своей командой
- Когда трофей – не главное. Что скрывает финал Лиги конференций
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000