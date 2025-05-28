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Бетис открыл счет в финале Лиги конференций против Челси

Лига конференций
Обновлено

Сейчас счет 1:0

Бетис открыл счет в финале Лиги конференций против Челси

Олександр Приходько, ЮА-Футбол

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

В финальном матче Лиги конференций УЕФА между "Бетисом" и "Челси" испанский клуб сумел открыть счет уже на 9-й минуте поединка.

Гюсто обрезался в центре поля, Форнальс перехватил, мяч отскочил к Иско, а экс-хавбек "Реала" вырезал налево под удар на Эззальзули – десятый номер "Бетиса" пробил точно под правую штангу ворот Йоргенсена.

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Текущий счет 1:0.

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