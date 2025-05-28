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Вингер Бетиса снова отличился в матче решающей стадии Лиги Конференций
Красавец
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Бетиса" отметился в решающих матчах Лиги Конференций.
Абдессамад Эззальзули забил в обоих матчах полуфинала и финала Лиги конференции Европы в этом сезоне.
В домашнем полуфинале против "Фиорентины" марокканец забил на шестой минуте матча. В ответном матче Эззальзули забил уже в первом экстратайме и сделал счёт 2:2.
"Бетис" в результате прошёл в финал, в котором встречается с "Челси". Вингер также отметился на 9-й минуте и вывел испанский клуб вперёд.
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К слову, это четвёртый гол футболиста. Футболист ещё забил в матче против "Копенгагена" в октябре на 8-й минуте. Но команде не удалось удержать преимущество и матч закончился со счётом 1:1.
Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.
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