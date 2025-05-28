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Сравняли и сразу вышли вперед! Челси переворачивает финал ЛК против Бетиса

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Сравняли и сразу вышли вперед! Челси переворачивает финал ЛК против Бетиса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" сравнял счет в финале Лиги Конференций. Через несколько минут английский клуб вышел вперёд.

На экваторе второго тайма лондонцы забивают. Палмер протащил мяч на правом фланге, остановился и с угла штрафной навесил на линию вратарской - Энцо Фернандес оторвался от оппонентов и четко кивнул головой.

Второй гол полузащитника в турнире.

Видео гола:

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Опять невероятно работает Палмер. Коул покрутил позвонки сопернику на правом фланге и навесил во вратарскую, где стоял одинокий Джексон. Мяч попал Николасу в грудь и отскочил в ворота! 2:1.

Видео гола:

Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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