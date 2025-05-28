  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. SofaScore оценил игру футболистов в финале ЛК Бетис - Челси

В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

SofaScore оценил игру футболистов в финале ЛК Бетис - Челси

Лига конференций
Обновлено

Кто получил самую высокую оценку?

SofaScore оценил игру футболистов в финале ЛК Бетис - Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

28 мая "Челси" победил "Реал Бетис" в финальном матче Лиги конференций УЕФА (1:4).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Лучшим игроком в этом поединке по версии Sofascore стал футболист "синих" - Коул Палмер, который отдал две голевые передачи за 88 минут игрового времени. Статистический портал поставил англичанину 8.5.

Самую низкую оценку в этом поединке от Sofascore получил также игрок "Челси" - Мало Гюсто - 5.9.

SofaScore оценил игру футболистов в финале ЛК Бетис - Челси - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Защитник Челси о победе в Лиге Конференций: Мы достигли всего, чего хотели
yellow-arrow
Тренер Бетиса о финале Лиги Конференций: Завтра мы начнём работать над командой для следующего сезона
yellow-arrow
Полузащитник Челси повторил достижение Марсело в финале еврокубка
Челси (Лондон) Бетис (Севилья) SofaScore Коул Палмер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости