SofaScore оценил игру футболистов в финале ЛК Бетис - Челси

28 мая "Челси" победил "Реал Бетис" в финальном матче Лиги конференций УЕФА (1:4).

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Лучшим игроком в этом поединке по версии Sofascore стал футболист "синих" - Коул Палмер, который отдал две голевые передачи за 88 минут игрового времени. Статистический портал поставил англичанину 8.5.

Самую низкую оценку в этом поединке от Sofascore получил также игрок "Челси" - Мало Гюсто - 5.9.