Лига конференций
Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
SofaScore оценил игру футболистов в финале ЛК Бетис - Челси
Кто получил самую высокую оценку?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
28 мая "Челси" победил "Реал Бетис" в финальном матче Лиги конференций УЕФА (1:4).
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Лучшим игроком в этом поединке по версии Sofascore стал футболист "синих" - Коул Палмер, который отдал две голевые передачи за 88 минут игрового времени. Статистический портал поставил англичанину 8.5.
Самую низкую оценку в этом поединке от Sofascore получил также игрок "Челси" - Мало Гюсто - 5.9.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Финал ЛК длительное время имел определяющее значение для Шахтера. Теперь - нет. Но шансы на основной этап ЛЕ не утеряны
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре
- Путин выдвинул условия для прекращения войны, - Reuters
- Когда трофей – не главное. Что скрывает финал Лиги конференций
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000