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Это уже точка. Челси дважды забивает в ворота Бетиса. ВИДЕО

Лига конференций
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Забил игрок, который вышел на замену

Это уже точка. Челси дважды забивает в ворота Бетиса. ВИДЕО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" вновь забивает в ворота "Бетиса".

Дьюсберри-Холл выиграл борьбу в центре поля, нашел на краю штрафной Санчо - Джейдон эффектно закрутил в дальний угол.

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Счет в матче 3:1 в пользу лондонцев.

Видео гола:

К слову, это второй гол Санчо в Лиге Конференций.

Кайседо в центре поля нашёл свободного на фланге Энцо Фернандеса. Аргентинец передал в штрафную, куда успел добежать Кайседо и полузащитник забивает четвёртый гол "Челси".

Видео гола:

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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