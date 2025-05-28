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Это уже точка. Челси дважды забивает в ворота Бетиса. ВИДЕО
Забил игрок, который вышел на замену
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" вновь забивает в ворота "Бетиса".
Дьюсберри-Холл выиграл борьбу в центре поля, нашел на краю штрафной Санчо - Джейдон эффектно закрутил в дальний угол.
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Счет в матче 3:1 в пользу лондонцев.
Видео гола:
К слову, это второй гол Санчо в Лиге Конференций.
Кайседо в центре поля нашёл свободного на фланге Энцо Фернандеса. Аргентинец передал в штрафную, куда успел добежать Кайседо и полузащитник забивает четвёртый гол "Челси".
Видео гола:
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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