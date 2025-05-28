Финал Лиги Конференций. Бетис – Челси 1:4. Камбек ценой в трофей

Лига конференций, финал

"Арена Вроцлав" (Польша)

Главный арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)

23 мая 2001 года – именно тогда последний раз испанская команда проигрывала в финале европейского турнира. "Бавария" победила "Валенсию" в серии пенальти, после чего у представителей Ла Лиги вплоть до сегодняшнего дня не было серебряных медалей после решающего матча. После первого тайма во Вроцлаве именно “Бетис” был ближе к успеху, но один решающий фактор взял все на себя.

Опыт подопечных Пеллегрини сыграл свою роль. Пока у них были силы, они моментами даже возили лондонцев. Особенно выделялся Иско: он был всегда на шаг впереди оппонентов. И именно он оформил ассист на девятой минуте встречи.

"Пенсионеры" потеряли мяч на своей половине поля, после чего номинальные хозяева выбежали в резкую контратаку. Все завершилось передачей от Иско налево на Эззальзули и точным ударом марокканца в правый угол ворот. Четвертый гол для него в текущем розыгрыше Лиги конференций.

Ez Abde's last 3 games ????



⚽️ Semi-final 1st leg ✅

⚽️ Semi-final 2nd leg ✅

⚽️ Final ✅#UECLfinal pic.twitter.com/bDlJPgm1ZV — UEFA Conference League (@Conf_League) May 28, 2025

Практически сразу же очень классно в правую девятку дальним ударом целил Бартра – здесь "Челси" выручил Йоргенсен. А на 21 минуте Джонни просто простил лондонцам. После прострела от того же Эззальзули пробил выше ворот.

Дальше первый тайм в спокойном темпе покатился к концу. По сути, в подобном стиле начался и второй. Только на экваторе второй половины встречи проснулись все. И тут как раз в игру вошел вышеупомянутый решающий фактор. Хоть и "Бетис" опытный, но возрастной. После часа интенсивного футбола команда подсела. Этим и воспользовался соперник.

На 65 минуте молчавший весь матч Палмер протиснулся мимо оппонентов и навесил в центр – оттуда забил Энцо Фернандес. Еще пять минут, и Коул оформил дубль из ассистов! На этот раз он попал прямо в Джексона. У того шансов снова промахнуться просто не было: мяч залетел в ворота от плеча нападающего.

"Бетису" было очень тяжело. Единичные выпады того же Антони были обречены на провал. Три контратаки пропустили номинальные хозяева, две из которых завершились голами. Сначала красивый удар в дальний угол вышел в Санчо, а на 90+1 минуте точку в матче выстрелом из-за пределов штрафной поставил Кайседо.

Отличник Лиги конференций берет трофей. "Челси" за весь турнир, начиная с квалификации, проиграл всего один матч. И в конце концов взял заслуженный титул. "Бетис" просто не выдержал скорости лондонцев из-за усталости. Однако, несмотря на разгром в счете, команда Пеллегрини заслужила на овации.

"Бетис" (Севилья, Испания) – "Челси" (Лондон, Англия) 1:4

Голы: Эззальзули 9 – Энцо 65, Джексон 70, Санчо 83, Кайседо 90+1

"Бетис": Адриан – Сабали, Бартра, Натан, Рикардо Родригес (Перро 46) – Форнальс (Альтимира 85), Иско, Джонни (Ло Чельсо 85) – Антони, Бакамбу (Руибаль 72), Эззальзули (Хесус Родригес 53)

"Челси": Йоргенсен – Густо (Джеймс 46), Чалоба, Бадьяшиль (Колвилл 61), Кукурелья – Энцо, Кайседо – Мадуэке, Палмер (Гиу 87), Нету (Санчо 61) – Джексон (Дьюсбери-Голл 80)

Предупреждения: Антони 88, Перро 90+5 – Бадьяшиль 55, Палмер 80, Санчо 84