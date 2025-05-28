Челси стал первым клубом в истории, который выиграл все еврокубки

"Челси" стал первым клубом в истории, которому покорялись все еврокубки. Помимо завоеванного накануне трофея Лиги Конференции "аристократы" прежде по два раза выигрывали Кубок Кубков (1971 и 1998), Лигу Чемпионов (2012 и 2021) и Лигу Европы (2013 и 2018).

Напомним, что историческое достижение покорилось "Челси" благодаря победе в финале Лиги Конференций 2024/25. Английская команда первой пропустила, но затем отгрузила сопернику четыре гола.

Для Испании, в свою очередь, это первый проигранный еврокубковый финал команде из другой страны за последних 24-ре года.