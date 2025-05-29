"Челси"прервал победную серию испанских клубов против английских в еврокубках.

После того как на финише сезона-2000/01 "Алавес" в суперрезультативном финале Кубка УЕФА уступил в дополнительное время "Ливерпулю" (4:5), а спустя шесть дней в решающем поединке Лиги чемпионов "Валенсия" проиграла в серии послематчевых пенальти "Баварии", испанские клубы в течение 24 лет (!) не проигрывали в финалах еврокубков соперникам из других стран.

А таких международных финалов за это время набралось ни много ни мало 19 (!). Причем, чаще всего от пиренейцев страдали именно представители АПЛ (9 раз: 5 финалов ЛЧ и 4 финала ЛЕ).

И вот сегодня испанская сказка закончилась. "Челси" не дал округлиться сразу двум сериям.

Лига чемпионов

"Реал" - "Байер" – 2:1 (Лига Чемпионов 2001/2002).

"Барселона" - "Арсенал" – 2:1 (Лига Чемпионов 2005/2006).

"Барселона" - "Манчестер Юнайтед" – 2:0 (Лига Чемпионов 2008/2009)

"Барселона" - "Манчестер Юнайтед" – 3:1 (Лига Чемпионов 2010/2011).

"Барселона" - "Ювентус" – 3:1 (Лига Чемпионов 2014/2015).

"Реал" - "Ювентус" – 4:1 (Лига Чемпионов 2016/2017).

"Реал" - "Ливерпуль" – 3:1 (Лига Чемпионов 2017/2018).

"Реал" - "Ливерпуль" – 1:0 (Лига Чемпионов 2021/2022).

"Реал" - "Боруссия" (Д) – 2:0 (Лига Чемпионов 2023/2024).

Кубок УЕФА/Лига Европы