Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси прервал победную серию испанских клубов против английских в еврокубках
Всему приходит конец
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси"прервал победную серию испанских клубов против английских в еврокубках.
После того как на финише сезона-2000/01 "Алавес" в суперрезультативном финале Кубка УЕФА уступил в дополнительное время "Ливерпулю" (4:5), а спустя шесть дней в решающем поединке Лиги чемпионов "Валенсия" проиграла в серии послематчевых пенальти "Баварии", испанские клубы в течение 24 лет (!) не проигрывали в финалах еврокубков соперникам из других стран.
А таких международных финалов за это время набралось ни много ни мало 19 (!). Причем, чаще всего от пиренейцев страдали именно представители АПЛ (9 раз: 5 финалов ЛЧ и 4 финала ЛЕ).
И вот сегодня испанская сказка закончилась. "Челси" не дал округлиться сразу двум сериям.
Лига чемпионов
- "Реал" - "Байер" – 2:1 (Лига Чемпионов 2001/2002).
- "Барселона" - "Арсенал" – 2:1 (Лига Чемпионов 2005/2006).
- "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" – 2:0 (Лига Чемпионов 2008/2009)
- "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" – 3:1 (Лига Чемпионов 2010/2011).
- "Барселона" - "Ювентус" – 3:1 (Лига Чемпионов 2014/2015).
- "Реал" - "Ювентус" – 4:1 (Лига Чемпионов 2016/2017).
- "Реал" - "Ливерпуль" – 3:1 (Лига Чемпионов 2017/2018).
- "Реал" - "Ливерпуль" – 1:0 (Лига Чемпионов 2021/2022).
- "Реал" - "Боруссия" (Д) – 2:0 (Лига Чемпионов 2023/2024).
Кубок УЕФА/Лига Европы
- "Валенсия" - "Марсель" – 2:0 (Кубок УЕФА 2003/2004).
- "Севилья" - "Мидлсбро" – 4:0 (Кубок УЕФА 2005/2006).
- "Атлетико" - "Фулхэм" – 2:1 д.в. (Лига Европы 2009/2010).
- "Севилья" - "Бенфика" – 0:0 пен.4:2 (Лига Европы 2013/2014).
- "Севилья" - "Днепр" – 3:2 (Лига Европы 2014/2015).
- "Севилья" - "Ливерпуль" – 3:1 (Лига Европы 2015/2016).
- "Атлетико" - "Марсель" – 3:0 (Лига Европы 2017/2018).
- "Севилья" - "Интер" – 3:2 (Лига Европы 2019/2020).
- "Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед" – 1:1 пен.11:10 (Лига Европы 2020/2021).
- "Севилья" - "Рома" – 1:1 пен.4:1 (Лига Европы 2022/2023).
Популярное сейчас
- Финал ЛК длительное время имел определяющее значение для Шахтера. Теперь - нет. Но шансы на основной этап ЛЕ не утеряны
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре
- Путин выдвинул условия для прекращения войны, - Reuters
- Мудрик сегодня не будет присутствовать на церемонии награждения и не получит медаль ЛК
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены