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Челси прервал победную серию испанских клубов против английских в еврокубках

Лига конференций
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Всему приходит конец

Челси прервал победную серию испанских клубов против английских в еврокубках

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси"прервал победную серию испанских клубов против английских в еврокубках.

После того как на финише сезона-2000/01 "Алавес" в суперрезультативном финале Кубка УЕФА уступил в дополнительное время "Ливерпулю" (4:5), а спустя шесть дней в решающем поединке Лиги чемпионов "Валенсия" проиграла в серии послематчевых пенальти "Баварии", испанские клубы в течение 24 лет (!) не проигрывали в финалах еврокубков соперникам из других стран.

А таких международных финалов за это время набралось ни много ни мало 19 (!). Причем, чаще всего от пиренейцев страдали именно представители АПЛ (9 раз: 5 финалов ЛЧ и 4 финала ЛЕ).

И вот сегодня испанская сказка закончилась. "Челси" не дал округлиться сразу двум сериям.

Лига чемпионов

  • "Реал" - "Байер" – 2:1 (Лига Чемпионов 2001/2002).
  • "Барселона" - "Арсенал" – 2:1 (Лига Чемпионов 2005/2006).
  • "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" – 2:0 (Лига Чемпионов 2008/2009)
  • "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" – 3:1 (Лига Чемпионов 2010/2011).
  • "Барселона" - "Ювентус" – 3:1 (Лига Чемпионов 2014/2015).
  • "Реал" - "Ювентус" – 4:1 (Лига Чемпионов 2016/2017).
  • "Реал" - "Ливерпуль" – 3:1 (Лига Чемпионов 2017/2018).
  • "Реал" - "Ливерпуль" – 1:0 (Лига Чемпионов 2021/2022).
  • "Реал" - "Боруссия" (Д) – 2:0 (Лига Чемпионов 2023/2024).

Кубок УЕФА/Лига Европы

  • "Валенсия" - "Марсель" – 2:0 (Кубок УЕФА 2003/2004).
  • "Севилья" - "Мидлсбро" – 4:0 (Кубок УЕФА 2005/2006).
  • "Атлетико" - "Фулхэм" – 2:1 д.в. (Лига Европы 2009/2010).
  • "Севилья" - "Бенфика" – 0:0 пен.4:2 (Лига Европы 2013/2014).
  • "Севилья" - "Днепр" – 3:2 (Лига Европы 2014/2015).
  • "Севилья" - "Ливерпуль" – 3:1 (Лига Европы 2015/2016).
  • "Атлетико" - "Марсель" – 3:0 (Лига Европы 2017/2018).
  • "Севилья" - "Интер" – 3:2 (Лига Европы 2019/2020).
  • "Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед" – 1:1 пен.11:10 (Лига Европы 2020/2021).
  • "Севилья" - "Рома" – 1:1 пен.4:1 (Лига Европы 2022/2023).
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Источник:
UA-Футбол, Едуард Кінзерський
Опубликовал: UA-Футбол
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