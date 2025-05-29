Полузащитник "Бетиса" отметился личным лучшим результатом в сезоне.

Иско поучаствовал в 23 голах в этом сезоне во всех соревнованиях (12 голов и 11 результативных передач). Это его лучший результат в одном сезоне в составе команд высшего дивизиона.

Испанский полузащитник в Лиге конференций забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи, в Ла Лиге оформил 9 голов и 8 ассистов. Ещё один гол на счету в Кубке Испании.

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Напомним, что Иско поучаствовал в первом голе "Бетиса" в финале Лиги конференций.