Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Бетиса отметился личным лучшим результатом в сезоне
Заслужил
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Бетиса" отметился личным лучшим результатом в сезоне.
Иско поучаствовал в 23 голах в этом сезоне во всех соревнованиях (12 голов и 11 результативных передач). Это его лучший результат в одном сезоне в составе команд высшего дивизиона.
Испанский полузащитник в Лиге конференций забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи, в Ла Лиге оформил 9 голов и 8 ассистов. Ещё один гол на счету в Кубке Испании.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Иско поучаствовал в первом голе "Бетиса" в финале Лиги конференций.
Популярное сейчас
- Финал ЛК длительное время имел определяющее значение для Шахтера. Теперь - нет. Но шансы на основной этап ЛЕ не утеряны
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре
- Ветеран ВСУ - Алиеву: Клоун, не попадайся мне на глаза
- Мудрик сегодня не будет присутствовать на церемонии награждения и не получит медаль ЛК
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой