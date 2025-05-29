Полузащитник "Челси" повторил достижение Марсело в финале еврокубка

Коул Палмер стал вторым футболистом, отдавшим две голевые передачи в финале крупного европейского турнира. Английский футболист отдал их в течение 5-ти минут: на 65-й – Фернандесу, а на 70-й минуте дал голевой пас на Джексона.

Первым был Марсело в матче "Реал Мадрида" против "Ливерпуля" в Лиге чемпионов УЕФА 2017/18. Бразилец отдал ассисты на Бэйла на 64-й и 83-й минуте.

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Напомним, "Челси" обыграли "Бетис" в финале Лиги конференций со счётом 4:1. Обзор матча смотрите на нашем сайте.