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Тренер Бетиса о финале Лиги Конференций: Завтра мы начнём работать над командой для следующего сезона
Все расстроены, понять можно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Бетиса" высказался о финале Лиги Конференций.
По словам Мануэля Пеллегрини, на результат матча повлияли травмы.
"Что случилось во втором тайме? Мы отлично сыграли в первом тайме, забили гол, у нас было ещё несколько явных моментов, но во втором тайме на нас повлияли травмы, например, Абде, и мы больше не могли бить по воротам "Челси", а они начали бить по нам.
Как чувствуют себя игроки? Конечно, они расстроены. Мы не смогли сохранить темп, который задали в первом тайме. Мы создавали им проблемы через Абде, но он растянул лодыжку, и нам пришлось его заменить. Тем не менее мы должны гордиться тем, как мы играли, а остальное — это футбол", - сказал тренер.
Пеллегрини ответил на вопрос журналистов о надеждах на Лигу Европы.
"Сможем ли мы выйти в финал Лиги Европы в следующем году? Для "Бетиса" выход в Европу и в финал — уже достижение. Мы даже не можем думать о финале Лиги Европы.
У нас был действительно хороший сезон — к сожалению, мы не смогли выиграть этот титул, но завтра мы начнём работать над командой для следующего сезона.
Мы очень хорошо сыграли в первом тайме, а во втором тайме они были лучше и забили голы, которые принесли им победу в финале. Сезон, в котором мы вышли в Европу и дошли до финала, — это шаг вперёд, и я уверен, что болельщики со мной согласны", - сказал тренер.
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Напомним, что "Бетис" уступил "Челси" в финале Лиги конференций со счётом 1:4.
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