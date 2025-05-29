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Защитник Челси о победе в Лиге Конференций: Мы достигли всего, чего хотели

Лига конференций

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Защитник Челси о победе в Лиге Конференций: Мы достигли всего, чего хотели

Getty Images / Global Images Ukraine

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Защитник "Челси" высказался о победе в Лиге Конференций.

Леви Колвилл отметил, что он выиграл свой дебютный еврокубок с "Челси" и надеется, что впереди ему с командой удастся выиграть ещё.

"Это было потрясающе. Мы достигли всего, чего хотели. Это невероятно — выиграть мой первый европейский турнир с "Челси", надеюсь, впереди ещё много таких. И получить Лигу чемпионов на следующий сезон — я не думаю, что можно желать большего", - сказал Колвилл.

Защитник провёл 28 минут на поле в финале Лиги Конференций. Это был его третий матч в турнире.

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К слову, "Челси" победили "Бетис" со счётом 4:1 и стали обладателями Лиги Конференций.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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