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Защитник Челси о победе в Лиге Конференций: Мы достигли всего, чего хотели
Выразил эмоции
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Челси" высказался о победе в Лиге Конференций.
Леви Колвилл отметил, что он выиграл свой дебютный еврокубок с "Челси" и надеется, что впереди ему с командой удастся выиграть ещё.
"Это было потрясающе. Мы достигли всего, чего хотели. Это невероятно — выиграть мой первый европейский турнир с "Челси", надеюсь, впереди ещё много таких. И получить Лигу чемпионов на следующий сезон — я не думаю, что можно желать большего", - сказал Колвилл.
Защитник провёл 28 минут на поле в финале Лиги Конференций. Это был его третий матч в турнире.
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К слову, "Челси" победили "Бетис" со счётом 4:1 и стали обладателями Лиги Конференций.
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