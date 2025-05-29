Защитник Челси о победе в Лиге Конференций: Мы достигли всего, чего хотели

Защитник "Челси" высказался о победе в Лиге Конференций.

Леви Колвилл отметил, что он выиграл свой дебютный еврокубок с "Челси" и надеется, что впереди ему с командой удастся выиграть ещё.

"Это было потрясающе. Мы достигли всего, чего хотели. Это невероятно — выиграть мой первый европейский турнир с "Челси", надеюсь, впереди ещё много таких. И получить Лигу чемпионов на следующий сезон — я не думаю, что можно желать большего", - сказал Колвилл.

Защитник провёл 28 минут на поле в финале Лиги Конференций. Это был его третий матч в турнире.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

К слову, "Челси" победили "Бетис" со счётом 4:1 и стали обладателями Лиги Конференций.