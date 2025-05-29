Индивидуальность игроков Челси перечеркнула стерильный футбол Бетиса

Финалу Лиги Конференций, который должен был начаться в 22:00 в польском городе Вроцлав, предшествовали “погромы”, драки и полный беспорядок, который устроили фанаты обеих команд. Особенно агрессивными, незаконными действиями отличались английские болельщики, наделав шум в городе благодаря файерам и различной пиротехнической взрывчатке.

Похоже, кто-то забыл о слогане "праздник футбола", хотя каждый празднует по-разному.

Уровень напряжения финального противостояния хорошо ощутился, когда камера продемонстрировала первые кадры внутри заполненной до отказа чаши стадиона во время выхода команд на футбольное поле. Боснийский арбитр Ирфан Пельто провёл рукопожатие, лишний раз напомнил правила капитанам и объявил о начале последней игры “зеленого” (в прямом и переносном смысле) еврокубка.

"Челси", хоть и с некоторыми изменениями, всё же вышел составом, которым Энцо Мареска руководствовался в течение большей части сезона в этом турнире. Место в воротах занял Йоргенсен, как и в предыдущих матчах, линия защиты с парой Чалоба-Бадиашиль в центре и крайними Кукурельей слева и Гюсто справа с уже традиционным заходом в центр для большей вариативности развития атак, в то время как защиту растягивали три других игрока этой позиции.

Капитан Энцо Фернандес располагался выше на поле и при розыгрыше атак действовал на одной линии с Палмером, Нету и Мадуэке на позиции атакующего полузащитника; внимание уделяло постоянное смещение в левый полуфланг, где аргентинец предлагал себя, и Николас Джексон в роли единственного форварда, заменившего Марка Гию, получившего микроповреждение ранее. Пожалуй, это единственная замена, которая сразу бросается в глаза и дает понять, что матчи этапа лиги уже давно прошли и это нечто другое.

Однако все эти тактические расстановки "аристократов" не действовали в первом тайме, особенно в первой его части. "Бетис" довольно легко "перекусывал" центр поля своих соперников; главной движущей силой в этом процессе были Иско и Джонни. Относительно первого, все болельщики “праймовой” формы испанца знают его магию и способность творить её на любом отрезке футбольного поля. А вот американец, хоть иногда и действовал “тонко”, все равно является “столбом” опорной зоны андалусийцев. Этому тандему помогал Пабло Форналс, перехват мяча которого пригодился на 9-й минуте, затем быстрое “передавание” его на Иско, тот на Эззалзули - и 1:0 в пользу номинальных хозяев.

В дальнейшем, центральная зона была полностью захвачена испанцами, которые диктовали свои условия для Кайседо, Энцо и Гюсто и заставляли ошибаться у собственных ворот.

Уже довольно быстро зелено-белые могли удвоить преимущество. Постоянная нагрузка левого фланга приносила плоды, так что не воспользоваться такими возможностями команда Мануэля Пеллегрини не могла. Второй раз мяч не оказался в воротах синих, о чем потом игроки "Бетиса", очевидно, будут очень жалеть. К концу тайма игроки "Челси" Мадуэке и Нету поменялись флангами, чтобы хоть как-то добавить креатива в атаке. Но и дальше слаженная игра защитников Натана и Бартры не давала повода для надежд лондонцам.

Подытоживая, отличный первый тайм "Реал Бетиса" с минимальным процентом брака, нервов, путаницы и всего, что может сопровождать команды в таких важных матчах.

На второй тайм усиливать игру "пенсионеров" вышел Рис Джеймс, капитан и единственный игрок из состава, выигрывавший Лигу Чемпионов в 2021 году под руководством Томаса Тухеля. Та же роль, что и в Гюсто, только теперь чёткая установка – атаковать.

Мануэль Пеллегрини тоже сделал коррективы, поэтому вместо Рикардо Родригеса на позицию левого защитника вышел играть француз Ромен Перро. Он сразу ощутимо усилил игру, заработав на себе несколько фолов и выиграв свои первые единоборства на поле, и казалось, шансы на "отквитание" счета у англичан близки к нулю. Но ошибку совершил тот, от кого ее меньше всего ожидали.

Марк Бартра после подачи от Кола Палмера отпустил от себя Энцо, и тот, будучи на шесть сантиметров ниже своего визави, воспользовался случаем и сделал счёт ничейным. Функции центрального защитника "вердибланкос" до этого еще просматривались в выдвижении за Николасом Джексоном, возможно, отсутствие вблизи сенегальца и сбило с толку опытного защитника.

Далее, к сожалению, индивидуальные ошибки разбили надежды испанских зрителей на победу их клуба. Молодой воспитанник клуба Хесус Родригес, вышедший вместо травмированного автора первого гола Эззалзули, не удержал на фланге Палмера; тот, в свою очередь, уже на опыте подержал мяч, развернулся и, сделав несколько шагов, подал с правой ноги чётко на эмблему Николаса Джексона (мяч попал в грудь сенегальскому нападающему). Шесть минут, которые перечеркнули безупречную по выдержке и спокойствию игру "Бетиса".

В поисках вариантов впереди Пеллегрини выпустил Айтора Руибаля вместо Седрика Бакамбу; конголезец в течение матча был незаметен и больше выполнял функции помощи в толкании и блокировке игроков соперника. Но совсем лишил шансов на интригу другой игрок, "свежим" вышедший на поле. Джейдон Санчо сделал счёт 1:3 после слабой передачи тоже новоприбывшего Дьюзбери-Холла, воспользовавшись ошибкой Юссуфа Сабали, безупречно до этого защищавшего свой фланг, но в этом моменте банально не попавшего по мячу.

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Финальную точку поставил Мойзес Кайседо с передачи Энцо Фернандеса; очень символично, что игроки, являющиеся олицетворением слабого первого тайма своей команды, установили окончательный разгромный счет.

"Челси", как многие и ожидали перед стартом этой кампании, стал победителем Лиги Конференций; Следующий сезон четвертая команда АПЛ начнет в Лиге Чемпионов. "Реал Бетису" стоит поблагодарить за сезон и эмоции, которые подарили нам Иско и команда. Шестое место в своем чемпионате позволит им сыграть в Лиге Европы, являющейся для клуба уже привычным делом.