И Динамо среди обидчиков. Бетис потерпел одно из крупнейших поражений испанских команд в финалах еврокубков

В решающей встрече Лиги конференций "Бетис" уступил "Челси" во Вроцлаве, хотя побеждал до 65-й минуты (1:4). После часа игрового времени фаворит начал проводить максимально результативные атаки. "Синие" стали авторами одного из крупнейших поражений испанских команд в финалах еврокубков.

Разгромы представителей Ла Лиги в решающих матчах турниров УЕФА

КВН 1962/63 Тоттенхэм 5:1 Атлетико;

КИ 2005 Марсель 5:1 Депортиво (Ла-Корунья);

КЕЧ 1973/74 Бавария 4:0 Атлетико;

ЛЧ 1993/94 Аякс 4:0 Барселона;

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ЛЧ 2013/14 Реал (Мадрид) 4:1 Атлетико;

ЛК 2024/25 Бетис 1:4 Челси;

КВН 1985/86 Динамо (Киев) 3:0 Атлетико;

КУЕФА 1987/88 Байер 3:0 Эспаньол.

20 лет назад "Бетис" проиграл "Челси" в групповом этапе Лиги чемпионов в Лондоне (0:4).