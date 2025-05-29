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И Динамо среди обидчиков. Бетис потерпел одно из крупнейших поражений испанских команд в финалах еврокубков

Лига конференций
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А как хорошо все начиналось

И Динамо среди обидчиков. Бетис потерпел одно из крупнейших поражений испанских команд в финалах еврокубков

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В решающей встрече Лиги конференций "Бетис" уступил "Челси" во Вроцлаве, хотя побеждал до 65-й минуты (1:4). После часа игрового времени фаворит начал проводить максимально результативные атаки. "Синие" стали авторами одного из крупнейших поражений испанских команд в финалах еврокубков.

Разгромы представителей Ла Лиги в решающих матчах турниров УЕФА

  • КВН 1962/63 Тоттенхэм 5:1 Атлетико;
  • КИ 2005 Марсель 5:1 Депортиво (Ла-Корунья);
  • КЕЧ 1973/74 Бавария 4:0 Атлетико;
  • ЛЧ 1993/94 Аякс 4:0 Барселона;

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  • ЛЧ 2013/14 Реал (Мадрид) 4:1 Атлетико;
  • ЛК 2024/25 Бетис 1:4 Челси;
  • КВН 1985/86 Динамо (Киев) 3:0 Атлетико;
  • КУЕФА 1987/88 Байер 3:0 Эспаньол.

20 лет назад "Бетис" проиграл "Челси" в групповом этапе Лиги чемпионов в Лондоне (0:4).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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