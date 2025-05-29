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Мареска: Клуб вложил много денег. Надеюсь, это станет отправной точкой
Первый серьезный трофей для специалиста на посту главного тренера
Getty Images / Global Images Ukraine
Энцо Мареска подвел итоги матча с “Бетисом” (4:1) в финале Лиги конференций.
“В первом тайме настрой на игру был не таким, как надо. Отчасти я этого ожидал, потому что в течение двух дней после матча с “Ноттингем Форест” радость была немного чрезмерной. Ты весь сезон ждешь, ждешь. Поначалу у нас были кое-какие проблемы с этим, но второй тайм мы провели намного лучше.
После матча с “Ноттингемом” послание команде было таким: если мы хотим быть значимой командой, сделанное необходимо оставить в прошлом, а сейчас надо выиграть финал. Таков был посыл, но также сыграли свою роль радость и усталость. Мы в воскресенье бились за достижение важной цели, а соперник в пятницу ни за что не боролся, у него было на 48 часов больше [на отдых]”.
“Я очень горжусь и очень счастлив. Я знаю, что болельщики заслуживают этого, они ждали радостных моментов несколько лет. Клуб вложил много денег и тоже ждал. Надеюсь, это станет отправной точкой и мы сможем начать создавать что-то важное.
Цель на следующий сезон? Мы предпримем новую попытку. Мы будем наслаждаться этим успехом в течение недели или около того, а затем начнем смотреть вперед», – сказал главный тренер “пенсионеров”.
В прошлом году специалист выиграл Чемпионшип во главе "Лестера".
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