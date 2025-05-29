  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Коул Палмер: Победа в Лиге Конференций – невероятное ощущение

В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коул Палмер: Победа в Лиге Конференций – невероятное ощущение

Лига конференций

Комментарии после финала

Коул Палмер: Победа в Лиге Конференций – невероятное ощущение

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лидер "Челси" Коул Палмер считает, что он и его партнеры по команде вновь доказали свой характер после камбэка во втором тайме финала Лиги конференций, благодаря которому "синие" обыграли "Реал Бетис" (4:1) и выиграли трофей.

"Это хорошее ощущение – и для нас, и для болельщиков. Мы прибавили в интенсивности во втором тайме и показали хорошую игру. Я думаю, мы уже в воскресенье продемонстрировали, что можем выиграть на сложном выезде, а сегодня, даже когда уступали в счете, снова проявили характер и смогли вернуться в игру.

Да, я не был в заявке на групповой этап турнира, но, если честно, то это не было так уж и обидно, потому что команда летела в Казахстан – можете спросить у Тосина, им это не понравилось: одиннадцать часов в самолете! Но сейчас, когда я сыграл и мы его выиграли – это невероятное ощущение", – сказал Палмер.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Палмер провел 46 матчей за "Челси" во всех турнирах, забив 15 голов и отдав 12 ассистов.

Читайте такжеФинал Лиги Конференций. Бетис – Челси 1:4. Камбек ценой в трофей
По теме
yellow-arrow
Определился лучший бомбардир Лиги конференций. Ранее им интересовалось Динамо
yellow-arrow
Заядлый соперник Бетиса отреагировал на результат финала Лиги Конференций 
yellow-arrow
Защитник Челси счастлив за болельщиков после победы в Лиге Конференций
Челси (Лондон) Бетис (Севилья) Лига конференций Коул Палмер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Chelsea
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости