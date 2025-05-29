Коул Палмер: Победа в Лиге Конференций – невероятное ощущение

Лидер "Челси" Коул Палмер считает, что он и его партнеры по команде вновь доказали свой характер после камбэка во втором тайме финала Лиги конференций, благодаря которому "синие" обыграли "Реал Бетис" (4:1) и выиграли трофей.

"Это хорошее ощущение – и для нас, и для болельщиков. Мы прибавили в интенсивности во втором тайме и показали хорошую игру. Я думаю, мы уже в воскресенье продемонстрировали, что можем выиграть на сложном выезде, а сегодня, даже когда уступали в счете, снова проявили характер и смогли вернуться в игру.

Да, я не был в заявке на групповой этап турнира, но, если честно, то это не было так уж и обидно, потому что команда летела в Казахстан – можете спросить у Тосина, им это не понравилось: одиннадцать часов в самолете! Но сейчас, когда я сыграл и мы его выиграли – это невероятное ощущение", – сказал Палмер.