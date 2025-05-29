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Защитник Челси счастлив за болельщиков после победы в Лиге Конференций
Это подарок для них
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Челси" Марк Кукурелья дал комментарий после победы в финале Лиги Конференций над "Бетисом" (4:1). Он считает, что болельщики заслуживают этот трофей не меньше, чем игроки.
"Мы прошли через сложные моменты, и, думаю, фанаты также заслуживают этого момента. Фанаты оставались с нами в тяжелые времена, и сегодня – это подарок для них. Мы продемонстрировали характер, желание, и доказали, что хотим побеждать.
Играть за этот клуб – всегда что-то невероятное, мы хотим бороться за большие цели, и сегодня мы играли в финале и достигли чего-то важного. Мы очень счастливы. Думаю, мы заслужили этот момент, мы долго и упорно работали ради него, и достигли чего-то действительно значимого. Сначала нам было немного тяжело, но потом мы проявили характер, показали желание и смогли вернуться в игру", – сказал Кукурелья.
Добавим, что в сезоне 2024/25 испанец провел 48 матчей за "Челси" во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 4 ассиста.
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