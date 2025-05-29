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Заядлый соперник Бетиса отреагировал на результат финала Лиги Конференций
Вроде и не вспомнили клуб, но всем все очевидно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 28 мая, "Бетис" мечтал впервые в своей истории поднять над головой европейский трофей. Андалусийцы вели в счете против "Челси" в финале Лиги Конференций, однако все завершилось настоящим кошмаром – поражение со счетом 1:4.
Этот результат не мог не порадовать "Севилью" – вечного соперника "Бетиса", который неоднократно торжествовал в Европе благодаря Лиге Европы. Клуб из Андалусии быстро отреагировал на поражение своих соседей. И хотя прямого обращения не было, всем было очевидно.
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Пользуясь тем, что главным тренером "Челси" является Энцо Мареска – бывший игрок "Севильи" – клуб адресовал поздравления именно ему.
"Поздравляем нашего дорогого Энцо Мареску с первым европейским трофеем в тренерской карьере", – говорится в сообщении.
Enhorabuena a nuestro querido Enzo Maresca por su primer título europeo como técnico.#UECLfinal https://t.co/86UvEcocj1— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 28, 2025
В соцсетях сразу появилась куча реакций: от болельщиков "Севильи", которые считают, что это лишнее, до фанатов "Бетиса", которые вспоминают провальный сезон соперника в Ла Лиге.
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