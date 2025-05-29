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Определился лучший бомбардир Лиги конференций. Ранее им интересовалось Динамо
Мог бы стать хорошим усилением
Getty Images/Global Images Ukraine
28 мая "Челси" одержал крупную победу над "Бетисом" в финале Лиги конференций со счетом 4:1.
Таким образом, лучшим бомбардиром турнира стал конголежский нападающий польской "Ягеллонии" Афимико Пулулу, отличившийся восемью голами и одной результативной передачей в 12 матчах.
Во время зимнего трансферного окна
Второе место в бомбардирском списке с семью забитыми мячами занял форвард "Бетиса" Седрик Бакамбу, третье - игрок словенского "Целе" Армандас Кучис с шестью голами в активе.
???????????? ???????????????????????????????? | Afimico Pululu (26) is the top goalscorer of the 2024/25 UEFA Conference League! ????— EuroFoot (@eurofootcom) May 29, 2025
He scored a total of 8 goals for Jagiellonia Białystok. Great campaign. ???? pic.twitter.com/YuUtQnnD0f
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