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Определился лучший бомбардир Лиги конференций. Ранее им интересовалось Динамо

Лига конференций

Мог бы стать хорошим усилением

Определился лучший бомбардир Лиги конференций. Ранее им интересовалось Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

28 мая "Челси" одержал крупную победу над "Бетисом" в финале Лиги конференций со счетом 4:1.

Таким образом, лучшим бомбардиром турнира стал конголежский нападающий польской "Ягеллонии" Афимико Пулулу, отличившийся восемью голами и одной результативной передачей в 12 матчах.

Во время зимнего трансферного окна в услугах Пулулу было заинтересовано киевское "Динамо", однако до конкретики дело в итоге не дошло.

Второе место в бомбардирском списке с семью забитыми мячами занял форвард "Бетиса" Седрик Бакамбу, третье - игрок словенского "Целе" Армандас Кучис с шестью голами в активе.

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Комментарии
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Kondor (Веселе)
29.05.2025 в 09:53
Ну цікавилось,ну і що ?Динама багато ким цікавилас,або робила вигляд,що цікавилась.
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
29.05.2025 в 09:53
Ну цікавилось,ну і що ?Динама багато ким цікавилас,або робила вигляд,що цікавилась.
Ответить
0
1

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