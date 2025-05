28 мая "Челси" одержал крупную победу над "Бетисом" в финале Лиги конференций со счетом 4:1.

Таким образом, лучшим бомбардиром турнира стал конголежский нападающий польской "Ягеллонии" Афимико Пулулу, отличившийся восемью голами и одной результативной передачей в 12 матчах.

Во время зимнего трансферного окна в услугах Пулулу было заинтересовано киевское "Динамо" , однако до конкретики дело в итоге не дошло.

Второе место в бомбардирском списке с семью забитыми мячами занял форвард "Бетиса" Седрик Бакамбу, третье - игрок словенского "Целе" Армандас Кучис с шестью голами в активе.

???????????? ???????????????????????????????? | Afimico Pululu (26) is the top goalscorer of the 2024/25 UEFA Conference League! ????



He scored a total of 8 goals for Jagiellonia Białystok. Great campaign. ???? pic.twitter.com/YuUtQnnD0f