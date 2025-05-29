Капитан Челси высказался о победе в Лиге конференций

Капитан лондонского "Челси" высказался о победе в Лиге конференций.

"Это невероятное ощущение. Учитывая то, как проходила игра в первом тайме, нам было очень непросто. Хорошо, что во втором тайме мы забили четыре гола. Когда мы только начинали свой путь в этом турнире, то понимали, что надо побеждать. В следующем сезоне мы уже будем играть в Лиге Чемпионов.

В первом тайме мы были слабыми. С самого начала матча все пошло не по плану и было трудно оправиться. Нам нужна была быстрая реакция во втором тайме, и мы ее показали".