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Капитан Челси высказался о победе в Лиге конференций

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Лидер команды помог им выиграть еврокубок

Капитан Челси высказался о победе в Лиге конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан лондонского "Челси" высказался о победе в Лиге конференций.

"Это невероятное ощущение. Учитывая то, как проходила игра в первом тайме, нам было очень непросто. Хорошо, что во втором тайме мы забили четыре гола. Когда мы только начинали свой путь в этом турнире, то понимали, что надо побеждать. В следующем сезоне мы уже будем играть в Лиге Чемпионов.

В первом тайме мы были слабыми. С самого начала матча все пошло не по плану и было трудно оправиться. Нам нужна была быстрая реакция во втором тайме, и мы ее показали".

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Напомним, что "Челси" стал первым клубом в истории, который выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

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Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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