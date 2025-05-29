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В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4

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Финал Лиги конференций

В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Александр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Третьему по рангу евротурниру, и соответственно его финалу, может не хватать статуса – это закономерно. Но у "Челси" не отнять историчности момента: это первый клуб, которому удалось выиграть все еврокубковые турниры УЕФА.

Вес этому успеху придает тот факт, что в финале "Челси" одолел представителя Испании, который в последние годы почти не проигрывал решающие международные поединки. Поэтому статус статусом, а в историю "Челси" вошел.

Как это было – видел и фиксировал фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько.

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ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 5В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 6В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 7В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 8В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 9В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 10В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 1В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 2В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 3В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 4В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 5В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 6В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 7В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 8В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 9В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 10В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 1В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 2В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 3В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 4В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 5В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 6В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 7В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 8В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 9В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 10В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 1В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 2В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 3В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 4В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 5В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 6В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 7В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 8В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 9В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 10В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 1В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 2В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 3В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 4В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 5В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 6В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 7В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 8В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 9В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 10В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 1В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 2В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 3В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 4В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 5В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 6В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 7В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 8В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 9В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 10В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 1В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 2В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 3В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 4В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4 - фото 5
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