В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4

Третьему по рангу евротурниру, и соответственно его финалу, может не хватать статуса – это закономерно. Но у "Челси" не отнять историчности момента: это первый клуб, которому удалось выиграть все еврокубковые турниры УЕФА.

Вес этому успеху придает тот факт, что в финале "Челси" одолел представителя Испании, который в последние годы почти не проигрывал решающие международные поединки. Поэтому статус статусом, а в историю "Челси" вошел.

Как это было – видел и фиксировал фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько.

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