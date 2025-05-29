Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В истории останется. ФОТОрепортаж с матча Бетис – Челси 1:4
Финал Лиги конференций
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Третьему по рангу евротурниру, и соответственно его финалу, может не хватать статуса – это закономерно. Но у "Челси" не отнять историчности момента: это первый клуб, которому удалось выиграть все еврокубковые турниры УЕФА.
Вес этому успеху придает тот факт, что в финале "Челси" одолел представителя Испании, который в последние годы почти не проигрывал решающие международные поединки. Поэтому статус статусом, а в историю "Челси" вошел.
Как это было – видел и фиксировал фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько.
Фотогалерея
Популярное сейчас
- Ман Юнайтед и Ман Сити борются за Трубина. Известна позиция украинца
- Основатель Металлиста 1925 раскритиковал идею переименования клуба
- Камбек Челси, метания Ротаня и тренерские рокировки в УПЛ. Главные новости за 28 мая
- Финал ЛК длительное время имел определяющее значение для Шахтера. Теперь - нет. Но шансы на основной этап ЛЕ не утеряны
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой