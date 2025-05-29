Не представитель Челси. Известно, кто стал лучшим игроком сезона в Лиге конференций

На официальном сайте УЕФА было опубликовано имя лучшего игрока сезона в Лиге конференций в сезоне 2024/25.

Индивидуальную награду получил 33-летний полузащитник "Бетиса" Иско, выдающуюся игру которого техническая группа наблюдателей УЕФА отметила этим призом, несмотря на то, что его команда не одержала победу в финале над "Челси" (4:1).

Опытный испанец провел незабываемый сезон под руководством Мануэля Пеллегрини в "Бетисе", помог команде из Андалусии выйти в свой первый еврокубковый финал в истории, в котором Иско, к слову, отметился голевой передачей.

Добавим, что Иско забил 2 гола и отдал 3 ассиста в 9 матчах за "Бетис" в этом сезоне Лиги конференций.

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Также напомним, что недавно 33-летний Иско получил вызов в сборную Испании впервые с 2019 года.