Полиция арестовала почти 30 человек за беспорядки перед финалом Лиги Конференций

Перед финалом Лиги Конференций полиция арестовала почти 30 человек за беспорядки.

В польском Вроцлаве, где проходил решающий матч, сотни болельщиков "Челси" и "Реал Бетиса" устроили столкновения на Рыночной площади Вроцлава в среду днём, но полиция быстро вмешалась.

28 болельщиков арестованы перед финалом Лиги конференций УЕФА.

Городская мэрия сообщила, что водомётная установка была установлена в режиме ожидания и предназначалась в качестве меры предосторожности. Правоохранителям её применять не пришлось.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Местные власти сообщили, что на стадионе присутствовала 41 тысяча человек, ещё 5,5 тысячи наблюдали за матчем в фан-зоне.

Напомним, что победителем Лиги Конференций стал лондонский "Челси".