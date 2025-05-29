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Полиция арестовала почти 30 человек за беспорядки перед финалом Лиги Конференций
Безопасность превыше всего
Фото - Петр Шлонка спеціально для UA-Футбол
Перед финалом Лиги Конференций полиция арестовала почти 30 человек за беспорядки.
В польском Вроцлаве, где проходил решающий матч, сотни болельщиков "Челси" и "Реал Бетиса" устроили столкновения на Рыночной площади Вроцлава в среду днём, но полиция быстро вмешалась.
28 болельщиков арестованы перед финалом Лиги конференций УЕФА.
Городская мэрия сообщила, что водомётная установка была установлена в режиме ожидания и предназначалась в качестве меры предосторожности. Правоохранителям её применять не пришлось.
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Местные власти сообщили, что на стадионе присутствовала 41 тысяча человек, ещё 5,5 тысячи наблюдали за матчем в фан-зоне.
Напомним, что победителем Лиги Конференций стал лондонский "Челси".
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