Опубликована команда сезона в Лиге конференций

На официальном сайте УЕФА была опубликована команда сезона 2024/25 в Лиге конференций.

В одиннадцатку лучших игроков третьего по статусу еврокубкового турнира попало четверо представителей нынешних обладателей трофея "Челси". Также в символическую сборную попали трое футболистов "Бетиса".

Вратарь: Филип Йоргенсен ("Челси")

Защитники: Юссуф Сабали ("Бетис"), Тосин Адарабиойо ("Челси"), Натан ("Бетис"), Робин Госенс ("Фиорентина")

Полузащитники: Свит Сешлар ("Целье"), Иско ("Бетис"), Энцо Фернандес ("Челси")

Нападающие: Коул Палмер ("Челси"), Афимико Пулулу ("Ягеллония"), Токмак Нгуйен ("Юргорден")

????✨ The UEFA Technical Observer Group has selected its 2024/25 UEFA Conference League Team of the Season...#UECL pic.twitter.com/XnZGaAlahv — UEFA Conference League (@Conf_League) May 29, 2025

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Также добавим, что лучшим бомбардиром этого сезона в Лиге конференций стал Афимико Пулулу из "Ягеллонии", который забил восемь голов в 12 матчах.