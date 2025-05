Опубликована команда сезона в Лиге конференций

На официальном сайте УЕФА была опубликована команда сезона 2024/25 в Лиге конференций.

В одиннадцатку лучших игроков третьего по статусу еврокубкового турнира попало четверо представителей нынешних обладателей трофея "Челси". Также в символическую сборную попали трое футболистов "Бетиса".

????✨ The UEFA Technical Observer Group has selected its 2024/25 UEFA Conference League Team of the Season...#UECL pic.twitter.com/XnZGaAlahv