  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Челси решил, как распорядятся медалями победителей Лиги Конференций. Кто получит?

В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси решил, как распорядятся медалями победителей Лиги Конференций. Кто получит?

Лига конференций

Необычное решение

Челси решил, как распорядятся медалями победителей Лиги Конференций. Кто получит?

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

"Челси" решили, как распорядиться медалями победителей Лиги Конференций.

Лондонский клуб наградит медалями каждого выпускника академии лондонского клуба, которые играли в матчах Лиги Конференций.

"Челси" задействовал 36 футболистов в Лиге Конференций. Все звёздные футболисты, которые могли участвовать в групповом этапе и плей-офф, получат медали.

Также награды получат футболисты. Которые ушли посреди сезона в аренду в другие клубы.

"Ожидается, что в их число войдут Жоао Феликс, Аксель Дисаси, Ренато Вейга и Карни Чуквуэмека, несмотря на то что все они покинули клуб на правах аренды в зимнее трансферное окно", - написал источник.

Открытым остаётся вопрос с вручением медалей футболистам, которые ушли из клуба на постоянной основе посреди сезона.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Челси" победили в финале Лиги Конференций 28 мая, обыграв "Бетис" со счётом 4:1.

По теме
yellow-arrow
Опубликована команда сезона в Лиге конференций
yellow-arrow
Не представитель Челси. Известно, кто стал лучшим игроком сезона в Лиге конференций
yellow-arrow
Полиция арестовала почти 30 человек за беспорядки перед финалом Лиги Конференций
Челси (Лондон) Лига конференций
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости