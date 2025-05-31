Челси решил, как распорядятся медалями победителей Лиги Конференций. Кто получит?

"Челси" решили, как распорядиться медалями победителей Лиги Конференций.

Лондонский клуб наградит медалями каждого выпускника академии лондонского клуба, которые играли в матчах Лиги Конференций.

"Челси" задействовал 36 футболистов в Лиге Конференций. Все звёздные футболисты, которые могли участвовать в групповом этапе и плей-офф, получат медали.

Также награды получат футболисты. Которые ушли посреди сезона в аренду в другие клубы.

"Ожидается, что в их число войдут Жоао Феликс, Аксель Дисаси, Ренато Вейга и Карни Чуквуэмека, несмотря на то что все они покинули клуб на правах аренды в зимнее трансферное окно", - написал источник.

Открытым остаётся вопрос с вручением медалей футболистам, которые ушли из клуба на постоянной основе посреди сезона.

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Напомним, что "Челси" победили в финале Лиги Конференций 28 мая, обыграв "Бетис" со счётом 4:1.