Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси решил, как распорядятся медалями победителей Лиги Конференций. Кто получит?
Необычное решение
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Челси" решили, как распорядиться медалями победителей Лиги Конференций.
Лондонский клуб наградит медалями каждого выпускника академии лондонского клуба, которые играли в матчах Лиги Конференций.
"Челси" задействовал 36 футболистов в Лиге Конференций. Все звёздные футболисты, которые могли участвовать в групповом этапе и плей-офф, получат медали.
Также награды получат футболисты. Которые ушли посреди сезона в аренду в другие клубы.
"Ожидается, что в их число войдут Жоао Феликс, Аксель Дисаси, Ренато Вейга и Карни Чуквуэмека, несмотря на то что все они покинули клуб на правах аренды в зимнее трансферное окно", - написал источник.
Открытым остаётся вопрос с вручением медалей футболистам, которые ушли из клуба на постоянной основе посреди сезона.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Челси" победили в финале Лиги Конференций 28 мая, обыграв "Бетис" со счётом 4:1.
Популярное сейчас
- Уже поступила жалоба в соответствующие органы. Клуб, вылетевший из УПЛ, может получить трансферный бан
- Эффект нового тренера. Полесье заинтересовалось двумя игроками Александрии, - Источник
- Пари Сен-Жермен - Интер. Анонс и прогноз финала Лиги Чемпионов на 31.05.2025
- ФОТО. Мудрик получил медаль победителя Лиги конференций
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо