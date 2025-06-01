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Определились потенциальные соперники Александрии и Полесья в Лиге конференций

Лига конференций
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Определились потенциальные соперники Александрии и Полесья в Лиге конференций

ФК "Олександрія"

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В Лиге конференций 2025/26 от Украины сыграют серебряный призер УПЛ "Александрия" и команда, занявшая четвертое место – "Полесье".

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Обе наши команды при жеребьевке второго квалификационного раунда, который и станет первым этапом для них, будут вне посева. Список потенциальных соперников – ниже на скриншоте.

Список 1

Определились потенциальные соперники Александрии и Полесья в Лиге конференций - изображение 1

Список 2

Определились потенциальные соперники Александрии и Полесья в Лиге конференций - изображение 2

Список потенциальных соперников "Полесья" и "Александрии" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций зависит от рейтинга соперников, с которыми украинские команды сыграют во втором раунде отбора.

Если это будет соперник из списка 1, то при жеребьевке третьего квалификационного раунда "Александрия" и "Полесье" будут сеяными. Тогда список потенциальных соперников будет таким:

Определились потенциальные соперники Александрии и Полесья в Лиге конференций - изображение 3

Если это будет соперник из списка 2, то при жеребьевке третьего квалификационного раунда "Александрия" и "Полесье" будут не сеяными. Тогда список потенциальных соперников будет таким:

Определились потенциальные соперники Александрии и Полесья в Лиге конференций - изображение 4

Список потенциальных соперников "Полесья" и "Александрии" в раунде плей-офф (четвертом) зависит от рейтинга соперников, с которыми украинские команды сыграют в третьем круге отбора.

В случае попадания в посев Q4CoL потенциальными соперниками будут:

Определились потенциальные соперники Александрии и Полесья в Лиге конференций - изображение 5

В случае не попадания в посев Q4CoL потенциальными соперниками будут:

Определились потенциальные соперники Александрии и Полесья в Лиге конференций - изображение 6

Первого своего соперника "Полесье" и "Александрия" узнают 18-го июня.

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