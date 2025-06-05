Полесье определилось с местом проведения домашних матчей в еврокубках

"Полесье" планирует проводить номинально домашние матчи еврокубков в словацком Кошице. Об этом пишет журналист Петр Слонка в своем Telegram-канале.

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Житомирская команда начнет свои выступления со 2-го раунда квалификации Лиги конференций. Чтобы попасть в основной этап, им необходимо пройти трех соперников.

Жеребьевка второго квалификационного раунда состоится 18 июня, а первые матчи запланированы на 24 и 31 июля.

Также напомним, что ранее на этом стадионе свои соперников принимали "Днепр-1" и "Кривбасс".